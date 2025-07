Este es el acuerdo que firmaron Colombia y Venezuela para crear la zona binacional

El presidente Gustavo Petro se ha reunido con el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, en varias oportunidades. Foto: Presidencia

El documento que establece la creación de la zona binacional entre Colombia y Venezuela fue dado a conocer por la W Radio. En el archivo se lee que dicho espacio abarcará los territorios venezolanos de Táchira y Zulia, así como el departamento colombiano del Norte de Santander.

Allí, según el memorando, se establecerá una cooperación en cultura, educación, salud, comercio y turismo, entre otras áreas. Se contempla, además, una cooperación especial en el sector agroalimentario, incluyendo productos como café, frutas tropicales, musáceas, cacao, caña de azúcar, tubérculos, ganadería y producción láctea.

🔑 Las claves del acuerdo entre Colombia y Venezuela sobre la zona binacional

Cada país creará un equipo de trabajo bilateral para elaborar los planes de acción y el cronograma de actividades. Asimismo, los equipos intercambiarán información técnica y estadística para la toma de decisiones y para identificar retos.

El memorando suscrito por las autoridades colombianas y venezolanas no limita ni condiciona las decisiones soberanas de cada país, según se lee en el documento.

El acuerdo tiene una vigencia de cinco años y se prorrogará automáticamente por períodos iguales, a menos de que alguno de los dos países le notifique al otro por escrito su intención de terminar lo pactado. Esa decisión se debe comunicar al menos seis meses antes del vencimiento del período y surtirá efecto 90 días después de recibir la notificación.

Del lado venezolano, el texto tiene la firma de Coromoto Godoy, ministra de Comercio Exterior, y de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. En cuanto a Colombia, aparece la firma de Diana Morales Rojas, jefe de la cartera de Comercio, Industria y Turismo.

🎤 ¿Qué ha dicho Colombia sobre el acuerdo con Venezuela?

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, dijo que esta iniciativa no representa una entrega de soberanía, sino un esfuerzo por garantizar el bienestar y la seguridad en la frontera. En sus palabras, “permite que dos pueblos de sangre común e historia común puedan ser dueños de sus territorios, prosperen y vivan bien”.

Este viernes agregó: “Ningún soldado colombiano pasará a la frontera hacia Venezuela, ningún soldado venezolano la pasará en dirección a Colombia. Mientras unos buscan el petróleo, nosotros solo queremos que se encuentren las familias, y produzcan y puedan vivir bien”.

La oposición colombiana argumentó lo contrario. Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático, comentó a través de un comunicado que “lo que están proponiendo es, de hecho, que el régimen de Maduro tenga incidencia sobre territorio colombiano”.

En un video publicado en redes sociales agregó: “No se puede aceptar que Colombia quede en manos de un dictador, de un narcotraficante y de un delincuente (...) La primera pregunta para el Gobierno es: ¿esto hace parte de los acuerdos que ha venido haciendo con las guerrillas? ¿Se puede interpretar como una zona de distensión para el régimen de Maduro y las guerrillas que soporta el dictador?”.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez comentó, además, que “una de las primeras decisiones de un nuevo Gobierno que elijamos y que empiece el 7 de agosto del año entrante es cancelar esa zona binacional”.

¿Qué opina el régimen de Venezuela?

“Hoy estamos dando un paso histórico y estratégico, sentando las bases para la creación de una zona binacional de paz, de unión, de integración, de desarrollo económico y social en distintas áreas y sectores, como el comercio y la industria”, dijo, por su parte, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Según Maduro, la idea de esto es promover la integración económica, social y de seguridad entre ambos países.

