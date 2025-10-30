Esto denunciaba el periodista Miguel Beltrán antes de ser asesinado en México

Fotografía de Miguel Ángel Beltrán Martínez, el periodista que fue hallado muerto con un mensaje amenazante. Del lado derecho de la imagen se observa el lugar donde fue hallado su cuerpo. Foto: Archivo Particular

Miguel Ángel Beltrán Martínez, periodista propietario de la página La Gazzetta, fue amenazado por el contenido que publicaba en redes sociales como TikTok. Su cuerpo se encontraba en el norte de México, según la Fiscalía General de Durango.

El profesional también era conocido como “Capo”. Él difundía información del estado de Durango. En sus últimas publicaciones Martínez denunció los fraudes y abusos del gobierno estatal. Por esto recibió amenazas.

¿Cómo falleció?

El cuerpo del hombre de 60 años fue encontrado en un tramo de la carretera Durango-Mazatlán.

Estaba cubierto con sábanas. Su cadáver tenía “indicios de violencia” y a su lado había un mensaje que decía: “Por andar levantando falsos a la gente de Durango”.

Este mensaje fue atribuido, según la Federación Internacional de Periodistas, a “grupos del crimen organizado que operan en la entidad [estado de Durango], ya que en sus publicaciones y videos más recientes, Beltrán había documentado y denunciado la situación de violencia e inseguridad en la sierra de Durango, señalando las disputas territoriales entre grupos criminales”.

Reacciones ante el asesinato

La Federación Internacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa repudiaron el crimen y pidieron una investigación inmediata, bajo el Protocolo Homologado de Delitos contra la Libertad de Expresión, que garantice justicia y evite que este nuevo ataque contra la libertad de prensa quede sin castigo.

“Su más enérgica condena por el artero asesinato del compañero periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez en el estado de Durango”, declaró en indignación al hecho El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa.

“Se trata de un artero y cobarde homicidio que tiene todos los indicios de haber sido cometido para coartar también la libertad de expresión del compañero periodista, lo que denota un grave crimen contra la prensa, no solo para el estado de Durango, sino que conmociona también a todo el país”, aseveró la organización.

Según un informe de Reporteros Sin Fronteras, México es el país que ocupa el tercer puesto con más periodistas asesinados después de Palestina y Pakistán.

