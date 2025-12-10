¿Quién es Gerardo Fernández, esposo de María Corina Machado y figura opositora?

Personas participan en la marcha "por la paz y la libertad" en Venezuela, en conmemoración al Nobel de la Paz que será entregado el 10 de diciembre a la líder antichavista María Corina Machado, este sábado, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Gerardo Fernández Villegas es el esposo actual de María Corina Machado, un reconocido abogado constitucionalista venezolano de 65 años, profesor de Derecho Constitucional y Administrativo, y miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela (silla 21).

Se conocieron hace más de una década cuando ella buscaba asesoría legal para Vente Venezuela, comparten la pasión por la democracia y mantienen un perfil bajo, con Machado refiriéndose a él como “mi esposo” o “mi compañero de vida” en entrevistas.

Anteriormente estuvo casada con el empresario Ricardo Sosa Branger (1990-2001), con quien tiene tres hijos: Ana Corina, Ricardo y Henrique, según Las 2 Orillas.

Gerardo Fernández, proveniente de de Caracas como María Corina Machado, ha consagrado su trayectoria profesional a la búsqueda de un futuro renovado para Venezuela. En el momento en que se conocieron, él desarrollaba su investigación clave: “En la búsqueda de un nuevo sistema de gobierno para Venezuela: del presidencialismo exacerbado, autocrático, inestable e ineficaz a un sistema semipresidencial”.

Su padre destacó como educador, escritor e historiador de renombre, presidió la Academia de Historia, dirigió la Universidad José María Vargas como rector y encabezó el Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta, según Las 2 Orillas.

La carrera de Fernandez inició en la rama judicial en la procuraduría y en la Corte Suprema y desde 1989 imparte clases de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela, Monteávila y la Católica Andrés Bello, además de haber sido profesor visitante en la Javeriana y el Externado de Bogotá, según Las 2 Orillas.

La relación de ambos opositores ha sido privada e íntima, aunque la participación de Fernadez ha sido clave en el movimiento politico de Machado: “Es un pilar esencial, alguien que comprende la relevancia de la institucionalidad y la lucha por la democracia”, afirmó Machado en una entrevista, aludiendo a su esposo sin profundizar en aspectos personales, según La Razón.

Machado también le agradeció públicamente este miércoles 10 de diciembre durante su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz, que fue leído por su hija, Ana Corina Sosa Machado.

“A mis tres hijos, a mí papá adorado, a mi mamá, a mis tres hermanas y a mi valiente y querido esposo, quiénes me han sostenido durante toda mi vida. Y, sobre todo, a los millones de venezolanos anónimos que arriesgaron sus hogares, sus familias y sus vidas por amor”, aseguró la opositora en su discurso.

