El caso se conoció por un video que Camargo grabó desde su cama en el Hospital Elmhurst, con oxígeno, en el que le pedía un vuelo humanitario. El mensaje circuló en redes…

La Cancillería de Colombia confirmó que Henry Camargo, el exsoldado profesional del Ejército con 22 años de servicio que le solicitó ayuda al presidente Abelardo De la Espriella para volver al país, regresará a Colombia en una ambulancia aérea medicalizada desde Nueva York, donde permanece hospitalizado por una enfermedad pulmonar que le exige un trasplante de ambos pulmones.

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Exsoldado que le pidió ayuda a De la Espriella desde Nueva York volverá en ambulancia aérea

El caso se conoció por un video que Camargo grabó desde su cama en el Hospital Elmhurst, con oxígeno, en el que le pedía un vuelo humanitario. El mensaje circuló en redes y llegó a la Casa de Nariño. Según El Heraldo, el consulado en Nueva York lo comunicó con el mandatario, quien le prometió traerlo para el trasplante. Cancillería informó que se ha autorizado el uso excepcional de recursos del Fondo Especial para las Migraciones (FEM) para dicha emergencia.

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El FEM es un mecanismo subsidiario para situaciones de especial vulnerabilidad o humanitarias, al que se acude solo cuando otras alternativas se han agotado. La Cancillería recordó que, ante emergencias médicas en el exterior, su papel suele limitarse a orientar y acompañar a los connacionales, y que este apoyo responde a las "circunstancias particulares acreditadas" en el caso.

En diálogo con Noticias Caracol, Camargo contó que sufre de fibrosis pulmonar crónica avanzada. Lleva cerca de año y medio entrando y saliendo de hospitales, y su última hospitalización ya completa tres meses. Su estado, aclara el exuniformado, le impide viajar en un vuelo comercial. Según relató, en Nueva York le dijeron que su situación migratoria no le permitía acceder al trasplante allá, y los médicos le dieron unos seis meses para hacérselo.

Si la enfermedad avanza, dijo el exsoldado, nunca podrá volver con vida a Colombia, donde está su familia.

Camargo fue herido en combate tres veces, en 1996, 1999 y 2004, la última en un campo minado que le costó la audición de un oído y le dejó secuelas en brazo, pierna, espalda y cabeza. Él sospecha que los químicos de ese artefacto afectaron su salud, aunque reconoce que nunca le hicieron exámenes que lo confirmaran. No hay hasta ahora evidencia médica pública que vincule su enfermedad pulmonar con esas heridas.

La Cancillería explicó que el vuelo se coordina con el hospital de Nueva York y que su recepción en el país estará a cargo del Ministerio de Defensa y el Hospital Militar Central, porque Camargo está afiliado al régimen especial de salud de las Fuerzas Militares. Sin embargo, aún no hay fecha pública para el viaje.

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