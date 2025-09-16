Extradiciones y menos cocaína: lo que EE. UU. espera de Colombia tras la descertificación

Ante la descertificación, Estados Unidos espera que Colombia reduzca los cultivos de uso ilícito. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Tras la descertificación de Estados Unidos frente a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico, el encargado de Negocios de Washington en Bogotá, John McNamara, explicó qué implica la decisión del gobierno de Donald Trump, qué viene para el país con esa determinación y qué acciones debe tomar el Estado colombiano frente a ello.

El funcionario estadounidense explicó que la determinación de la administración republicana tuvo que ver con “las políticas fallidas” del gobierno de Gustavo Petro frente al narcotráfico, “pues han llevado a más cultivos de coca y a más producción de cocaína”. Ahora bien, recalcó que el país va a recibir una exención que permitirá que la cooperación, “cuyo valor es de cientos de millones de dólares”, continúe sin interrupciones, y eso incluye los rubros de narcotráfico y seguridad.

Ante la pregunta de si la descertificación se traducirá en una reducción del apoyo de Washington, McNamara comentó que todo el flujo va a continuar sin interrupciones. “Hay prioridades compartidas”, indicó el encargado de Negocios de la Embajada estadounidense en Colombia.

En ese sentido, recordó que su país proporciona US$ 138 millones en asistencia vital a los colombianos más vulnerables, quienes se ven afectados “de manera desproporcionada” por la violencia impulsada por los narcoterroristas, “el enemigo común de nuestros pueblos y nuestras democracias”.

¿Qué espera Estados Unidos de Colombia en la lucha contra el narcotráfico?

McNamara mencionó varios retos que tiene el Estado colombiano ante este escenario de descertificación, que no se veía hace casi 30 años en el país. En primer lugar, dejó claro que lo que se debe hacer es reducir rápidamente los cultivos ilícitos y la producción de cocaína. También mencionó la necesidad de incrementar aún más las incautaciones de esta droga.

Además, el funcionario estadounidense hizo referencia a la tarea que debe tener Colombia de eliminar las suspensiones de extradiciones de narcoterroristas, a la vez que comentó que Estados Unidos espera que el Gobierno colombiano “confronte y desmantele de manera más agresiva” a los grupos criminales. Colombia, a su parecer, debe crear condiciones de seguridad permanentes y consolidar las alternativas económicas necesarias para lograr tener paz y seguridad en el largo plazo.

