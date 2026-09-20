Los implicados en el crimen fueron "trasladados en avión militar desde Haití para enfrentar la justicia…

Moïse, de 53 años, fue asesinado por un comando armado que irrumpió en su residencia privada en Puerto Príncipe, sin que su cuerpo de seguridad interviniera.

Haití extraditó a Estados Unidos a 18 personas sospechosas del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, perpetrado en julio de 2021, anunció este domingo el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida. El grupo estaba compuesto principalmente de mercenarios colombianos.

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Haití extradita a EE. UU. a 18 sospechosos del asesinato de Moïse, la mayoría colombianos

Los implicados en el crimen fueron "trasladados en avión militar desde Haití para enfrentar la justicia estadounidense", escribió en X el fiscal Jason Reding Quiñones.

"Cinco años después de los hechos, continuamos llevando a los sospechosos ante las cortes estadounidenses, y no hemos terminado", añadió.

Treinta personas han sido ha acusados en este caso, que agravó aún más el caos en el país más pobre de América, que no ha celebrado elecciones desde 2016 y no tiene presidente desde ese asesinato.

La policía haitiana detuvo rápidamente a una cuarentena de sospechosos, entre ellos una veintena de mercenarios colombianos. La investigación no avanzó por cuenta de las deficiencias del sistema judicial haitiano.

La justicia estadounidense, competente para juzgar los complots urdidos en su territorio, imputó a once personas por su implicación en ese asesinato.

Cinco personas han sido condenadas a cadena perpetua: un exmilitar colombiano, un exsenador haitiano, un empresario con las nacionalidades haitiana y chilena, un militar colombiano retirado y un estadounidense de origen haitiano.

Haití atraviesa desde hace tiempo una crisis política, económica y de seguridad, pero la situación se ha deteriorado considerablemente en los últimos años.

De unos 11 millones de habitantes, cerca de 1,5 millones están desplazados dentro del país a causa de la violencia de las bandas, según una estimación de junio de la Organización Internacional para las Migraciones.

El país debe organizar una primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas en diciembre de 2026 y la segunda vuelta en febrero de 2027, según un calendario electoral publicado a finales de julio.

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