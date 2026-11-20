Para muchos usuarios, pareció que todo el sistema estaba fallando al mismo tiempo.

La repentina ola de fallos suspendió temporalmente el tráfico aéreo, cajeros automáticos, correos electrónicos e impidió el acceso a fotos almacenadas en la nube.

El jefe de ciberseguridad de la Casa Blanca, Sean Cairncross, fue despedido, dijo el jueves a la AFP una fuente cercana a la administración, tras grandes fallos tecnológicos que afectaron varios servicios y generaron preocupación por las amenazas de la inteligencia artificial.

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Fallos tecnológicos en EE. UU. cobran la cabeza del jefe de ciberseguridad de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump apoyó plenamente el despido de Cairncross, porque carecía de las credenciales para desempeñar el puesto, señaló la fuente.

Su función será asumida de forma interina por la actual directora de Información del Departamento de Defensa, Kirsten Davies, a quien se considera más preparada y cuyo nombramiento fue confirmado por el Senado, indicó la fuente.

Antes de ejercer como director nacional de ciberseguridad, Cairncross ocupó varios cargos dentro del círculo interno de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump.

También fue director de operaciones del Comité Nacional Republicano durante el ciclo electoral de 2016.

Los cortes de servicios en Estados Unidos perturbaron los viajes, las comunicaciones y el comercio electrónico a millones de personas. También afectaron a una red interna de comunicaciones ultrasecreta de la Agencia de Seguridad Nacional.

Expertos y altos funcionarios del gobierno atribuyeron las fallas a sistemas obsoletos y excesivamente complejos, así como a la carrera de las empresas y del gobierno por blindarlos frente a las nuevas amenazas que genera la IA.

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