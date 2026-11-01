Faltan manos en el campo: las deportaciones y las granjas de EE. UU. en las elecciones

Debido al miedo provocado por las redadas de ICE contra migrantes, algunas granjas en Estados Unidos han empezado a reportar la falta de mano de obra para sostener su…

“Detrás de cada comida servida en Estados Unidos hay un jornalero”, resume en conversación con El Espectador Alexis Guild, vicepresidenta de Estrategia y Programas de Farmworker Justice, una organización de defensa de los jornaleros con sede en Washington. Eso es algo que deberían tener claro los estadounidenses, pero que hasta ahora parecen estar aprendiendo a la fuerza.

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Debido al miedo provocado por las redadas de ICE contra migrantes, algunas granjas en Estados Unidos han empezado a reportar la falta de mano de obra para sostener su economía, y a días de las elecciones intermedias, el campo es uno de los lugares donde más se siente la ofensiva migratoria de Donald Trump. En California, por ejemplo, son varias las historias de granjas que no han podido mantener el ritmo de producción debido a que los migrantes tienen miedo de presentarse a trabajar.

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En el Valle Central, Kevin Herman, dueño de The Specialty Crop Co., en Madera, vio cómo cerca de la mitad de sus 100 cosechadores de higos faltó más de una semana a trabajar. Cuando contó su caso, todavía le quedaba sin recoger cerca de una décima parte de la cosecha.

“Es un reto cuando te llega un pedido de cinco estibas de fruta y solo recoges dos o tres”, dijo a Ag Alert, la revista del California Farm Bureau, una organización que agrupa y defiende a los agricultores del estado, o sea, el lado del patrón. Del lado de los trabajadores, Joe Garcia, presidente de la California Farmworker Foundation, coincide en que “hay un miedo exacerbado”.

Nadie sabe con precisión cuántas de esas manos trabajan hoy sin papeles. La cifra más usada, le dice a El Espectador el economista Zach Rutledge, de la Universidad Estatal de Michigan, viene de una encuesta del Departamento de Trabajo, la más reciente de 2021 y 2022, que estima que 42 % de quienes trabajan en cultivos no tiene autorización para trabajar en EE. UU.

“No tenemos buenos datos sobre los trabajadores agrícolas en EE. UU.”, dice Guild, quien recuerda que ha visto estimaciones que van del 25 % al 70 % sobre quienes no están autorizados.

Lo que es seguro es el miedo, y no solo a las deportaciones. El 10 de julio de 2025, agentes federales hicieron redadas simultáneas en dos granjas de cannabis de California, una en Camarillo y otra en Carpinteria, y arrestaron a 361 personas, según el Gobierno federal. En medio del operativo, Jaime Alanís García, un jornalero que trabajaba para mandarle dinero a su esposa y a su hija en México, cayó unos nueve metros del techo de un invernadero. Murió dos días después en el hospital.

El Departamento de Seguridad Nacional dice que nadie lo perseguía y que nunca estuvo bajo custodia de ICE ni de la Patrulla Fronteriza, pero su familia afirma que su muerte “no es una tragedia aislada”. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la calificó de “inaceptable”.

Por todo esto, y mucho más, la migración hoy es uno de los focos de interés de los votantes en las elecciones de este martes en Estados Unidos. Según una encuesta de Fox News de mediados de septiembre, el 53 % de los votantes cree que la ofensiva migratoria del Gobierno se ha pasado de la raya. Pero ya no solo se trata del trato que reciben los migrantes de parte de ICE, sino de cómo esto impacta directamente en la economía del país.

¿Qué dicen los expertos?

A pesar de los reportes, Rutledge sostiene que casi todos los relatos de escasez de mano de obra vinculados a las redadas son anecdóticos. Su propia encuesta a empleadores de California, hecha entre finales de 2025 y comienzos de 2026, halló que las redadas en las fincas eran raras, aunque el miedo y la ansiedad sí estaban muy extendidos.

Sin embargo, la investigación de Rutledge ofrece un dato más arrollador: la oferta de jornaleros está cayendo desde hace al menos una década. Los cultivos de frutas y verduras son los más expuestos, sobre todo los de varias cosechas, como la fresa, donde los productores pueden terminar cosechando menos área o perdiendo rendimiento. Es decir, es un problema con el que lidia el país desde el primer gobierno de Trump.

Guild, por otro lado, pone el foco en un efecto menos visible, que pasa por la propia visa H-2A, el permiso temporal y legal para trabajar en el campo. El programa, explica, tiene una regla de base: esos trabajadores no deben desplazar a los estadounidenses, y solo se puede usar cuando no hay mano de obra local disponible. Sin embargo, algunos productores han tomado las redadas como argumento para traer más trabajadores con esa visa y presionan para desregular el programa y hacerlo más fácil de usar. Para Guild, eso es problemático.

Al trabajador H-2A lo trae el empleador y su permiso queda atado a quien lo patrocina, de modo que no puede cambiar de patrón si las condiciones no le sirven. Si el programa crece y además pierde reglas, habría cada vez más trabajadores con menos protección y muy poco poder para negociar, según lo que plantea la experta.

*Este texto hace parte de una serie de El Espectador sobre las elecciones de medio mandato del martes 3 de noviembre en Estados Unidos. La Casa Blanca convirtió su versión del gobierno de Donald Trump en videojuegos. Nosotros hicimos los nuestros: siete juegos de opinión, cada uno sobre un tema que está en las urnas, desde la gasolina hasta la comida que llega a la mesa. Cada juego viene acompañado de una nota con reportería y entrevistas propias, para separar lo que es juego de lo que son datos.

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Millones de jornaleros agrícolas enfrentan un clima de creciente miedo por la intensificación de las redadas migratorias Foto: El Espectador

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