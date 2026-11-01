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Faltan manos en el campo: las deportaciones y las granjas de EE. UU. en las elecciones

¿Quién cosecha la comida en EE. UU. si deportan a los jornaleros? Dos expertos le explican el problema que enfrenta el país y lo que se juega el martes en las urnas. Lo llevamos a la práctica en un juego.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
Millones de jornaleros agrícolas enfrentan un clima de creciente miedo por la intensificación de las redadas migratorias.
Millones de jornaleros agrícolas enfrentan un clima de creciente miedo por la intensificación de las redadas migratorias.
Foto: El Espectador

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“Detrás de cada comida servida en Estados Unidos hay un jornalero”, resume en conversación con El Espectador Alexis Guild, vicepresidenta de Estrategia y Programas de Farmworker Justice, una organización de defensa de los jornaleros con sede en Washington. Eso es algo que deberían tener claro los estadounidenses, pero que hasta ahora parecen estar aprendiendo a la fuerza.

Debido al miedo provocado por las redadas de ICE contra migrantes, algunas granjas en Estados Unidos han empezado a reportar la falta de mano de obra para sostener su…

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

camilogomez8 cgomez@elespectador.com
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