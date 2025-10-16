Logo El Espectador
¿Fin de la era Maduro? Delcy Rodríguez plantea a EE. UU. un gobierno de transición

Delcy Rodríguez ofreció a EE. UU. liderar un gobierno de transición sin Maduro, con aval del propio mandatario y con mediación de Catar.

Agencia EFE
16 de octubre de 2025 - 11:25 p. m.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una rueda de prensa en el 18 de noviembre de 2024.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una rueda de prensa en el 18 de noviembre de 2024.
Foto: AFP - FEDERICO PARRA
La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ofreció a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición en Venezuela sin Nicolás Maduro para preservar la estabilidad política del país, según reportó este jueves el Miami Herald al citar fuentes cercanas a las discusiones.

🔑Las claves de la propuesta de Rodríguez a EE. UU. (por si tiene afán)

  • Delcy Rodríguez propuso a EE. UU. encabezar un gobierno de transición en Venezuela sin Nicolás Maduro.
  • Las ofertas fueron presentadas con aprobación de Maduro y mediación de Catar, según el Miami Herald.
  • Una de las propuestas incluía la renuncia de Maduro a cambio de permanecer en Venezuela con garantías.
  • Otra opción contemplaba que Rodríguez y el general Miguel Rodríguez Torres lideraran un gobierno provisional mientras Maduro se exiliaba.
  • La revelación coincide con la autorización de Trump a la CIA para realizar operaciones encubiertas en Venezuela.

Rodríguez y su hermano Jorge, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, junto con un grupo de altos funcionarios venezolanos, presentaron dos propuestas aprobadas por Maduro a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, con la intermediación de Catar, detalló la nota exclusiva del Herald.

La primera oferta, presentada en abril al enviado especial estadounidense Richard Grenell, contemplaba la renuncia de Maduro a cambio de su permanencia, con garantías de seguridad, en Venezuela, donde Rodríguez asumiría la presidencia.

Este plan es similar a uno revelado la semana pasada por The New York Times en el que Maduro ofreció a Washington abrir a las compañías estadounidense sus proyectos de petróleo y oro, contratos preferentes, redirigir de China a EE.UU la exportación de petróleo, y terminar contratos mineros y energéticos con China, Irán y Rusia.

En la segunda propuesta reportada por el Miami Herald, presentada en septiembre, Delcy Rodríguez y el general retirado Miguel Rodríguez Torres encabezarían un gobierno de transición mientras Maduro buscaría el exilio en Turquía o Catar.

Los planes se presentaron mediante mediadores de Catar, donde Delcy Rodríguez mantiene una “relación significativa” con miembros de la familia real y tiene parte de sus activos, según el diario miamense.

Dichas propuestas “buscaron persuadir a sectores del Gobierno de Estados Unidos que un ”Madurismo sin Maduro" podría permitir una transición pacífica en Venezuela, preservando estabilidad política sin desmantelar el aparato gobernante”, escribió el medio.

La información trasciende un día después de que Trump autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizar operaciones encubiertas en Venezuela y aseguró que estudia la posibilidad de ejecutar ataques contra “el narcotráfico” en tierra tras los bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han matado al menos 27 personas en cinco ataques a embarcaciones cerca de las costas de Venezuela en lo que va de la Administración de Trump, quien ha justificado las acciones porque, según él, buscaban introducir drogas a Estados Unidos.

Pero, cuestionado sobre si había autorizado a la CIA la eliminación de Maduro, Trump indicó el miércoles que sería “ridículo” responder a esa pregunta.

En tanto, el Gobierno venezolano expresó el miércoles que ve con “extrema alarma” el uso de la CIA como “una amenaza” contra Venezuela, un conjunto de acciones que, dijo, forman parte de “maniobras” que buscan “legitimar una operación” de “cambio de régimen” en el país.

Por Agencia EFE

Pablo Io hgul(93556)Hace 5 minutos
Hahaha ahi estan pintados esos "lideres" seguro le sijeron a diosdado y los otros seciaces que con la cia alla tambien irian por ellos y ahi mismo echaron del bus(ironico que maduro era ex conductor de alimentador) al presidente, y de repente el "imperio" es el mas propicio para liderar una transicion hahahaha
rafael humberto forero puertas(34313)Hace 24 minutos
Se llevarán a Petro? siempre defendí la soberanía y libre determinación de los pueblos y rechacé la injerencia o intromisión por la fuerza de EEUU en los países latinoamericanos que no comulgaban con su ideología, pero ahora por lo que estoy viendo en en el norte de América del sur, creo se justifica que fuerzas militares y de inteligencia del poderoso del norte nos ayude a sacar del poder a este par de lacras, bandidos, narcos y corruptos . Que el mas fuerte ayude a los mas débiles
Arkanos(kwupp)Hace 30 minutos
Al parecer, se aproxima la voracidad insaciable de la codicia foránea...🐀💩💰
Michael Myers(apgw0)Hace 1 hora
Parece que al sr clítoris sin cerebro tampoco lo van a invitar a esta piñata. Pobrecillo, se quedará disfrazado y alborotado ...
