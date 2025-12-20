Archivos Epstein con foto de Trump desaparecen tras su publicación oficial

Nuevas fotos reveladas del caso Jeffrey Epstein donde aparece el presidente Donald Trump. Foto: Archivo Particular

Al menos 16 archivos relacionados con el caso Jeffrey Epstein desaparecieron del sitio web público del Departamento de Justicia de Estados Unidos menos de 24 horas después de haber sido publicados, sin explicación oficial ni aviso previo al público. Entre los documentos retirados había una fotografía en la que aparece el presidente Donald Trump junto a Epstein, Melania Trump y Ghislaine Maxwell, según informó Associated Press este sábado.

Según varios medios estadounidenses, los archivos estuvieron disponibles el viernes y dejaron de ser accesibles el sábado. Además de la imagen que incluye a Trump, el material eliminado contenía fotografías de pinturas con desnudos femeninos y una imagen de cajones llenos de fotografías. En uno de esos cajones se observaba la foto del mandatario junto al depredador sexual y su círculo cercano, según describió AP.

El Departamento de Justicia no ha explicado por qué los archivos fueron retirados ni si su eliminación fue intencional. Un portavoz del organismo no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios, de acuerdo con la agencia. El silencio oficial avivó la especulación en redes sociales y entre legisladores, alimentando la desconfianza que desde hace años rodea el caso Epstein.

Demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes reaccionaron públicamente a la desaparición del material. En un mensaje publicado en X, apuntaron directamente a la imagen que incluía a Trump.

“¿Qué más se está encubriendo? Necesitamos transparencia para el pueblo estadounidense”, preguntaron.

La polémica se suma a las críticas ya existentes por el contenido de la esperada publicación de decenas de miles de páginas sobre el caso Epstein, ordenada por una ley reciente aprobada por el Congreso.

Aunque el volumen de documentos es considerable, la primera tanda ofreció pocos elementos nuevos sobre los crímenes del magnate o sobre las decisiones que le permitieron eludir durante años cargos federales graves.

Entre las ausencias más notorias están entrevistas del FBI con víctimas y memorandos internos del Departamento de Justicia sobre decisiones de imputación, documentos clave para entender cómo los fiscales evaluaron el caso y por qué Epstein pudo declararse culpable en 2008 de un cargo estatal, relativamente menor, por prostitución.

Los archivos tampoco arrojan mucha luz sobre varias figuras poderosas asociadas durante años a Epstein. Apenas hay referencias a personajes como el príncipe Andrés del Reino Unido, lo que reabre interrogantes sobre a quién se investigó, a quién no y hasta qué punto la divulgación cumple con el objetivo de rendición de cuentas pública.

Entre el material que se empezó a publicar el viernes hay múltiples fotografías que muestran al expresidente demócrata Bill Clinton y a otras figuras de alto perfil, incluidos Mick Jagger y Michael Jackson, en compañía de Epstein, según registró la AFP.

Lo que sí aparece en los documentos incluye nuevas pistas sobre el abandono de una investigación federal en los años 2000 y una denuncia de 1996, hasta ahora inédita, que acusaba a Epstein de robar fotografías de niños. Gran parte del material divulgado consiste en imágenes de sus propiedades en Nueva York y las Islas Vírgenes, junto con fotografías de celebridades y políticos.

“Una vez más siento que el Departamento de Justicia, que el sistema de justicia, nos está fallando”, dijo Marina Lacerda, quien acusa a Epstein de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 14 años, citada por la Associated Press.

Según Axios, los archivos divulgados hasta ahora representan solo una fracción de los millones de documentos que obran en poder del gobierno. Algunos están fuertemente censurados o carecen de contexto, como un documento de 119 páginas identificado como “Gran Jurado-NY”, completamente tachado.

El Departamento de Justicia reconoció que la publicación está incompleta y que habrá nuevas entregas “de manera gradual”, argumentando que el retraso se debe al tiempo necesario para proteger la identidad de las víctimas. No se ha informado cuándo se publicará el resto del material, una estrategia que ha generado frustración entre sobrevivientes y legisladores.

