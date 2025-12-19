Lo que se sabe hasta ahora sobre el contenido de los archivos de Epstein

Foto sin fecha del expresidente Bill Clinton en un jacuzzi, publicada por el Departamento de Justicia mientras se revelaban los registros del caso Epstein. Foto: AFP - HANDOUT

El Departamento de Justicia hizo públicos este viernes miles de documentos y centenares de fotografías vinculados a las pesquisas sobre Jeffrey Epstein, cumpliendo con un plazo impuesto por el Congreso y reactivando un escándalo que ha empañado al segundo mandato de Donald Trump.

La enorme cantidad de documentos incluye siete páginas con la lista de nombres de 254 masajistas que están completamente tachados, junto con la explicación: “censurado para proteger información de potenciales víctimas”.

Otro archivo contiene decenas de imágenes censuradas que muestran figuras desnudas o con escasa ropa. Otras muestran a Epstein y acompañantes, con los rostros difuminados, con armas de fuego.

Fotografías que no habían sido publicadas anteriormente incluyen una del expresidente demócrata Bill Clinton, de apariencia joven, recostado en un jacuzzi, con parte de la imagen oscurecida por un rectángulo negro.

Otra muestra a Clinton nadando con una mujer de cabello oscuro que parece ser la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell.

Representantes del gobierno no tardaron en sacarle jugo a las apariciones de Clinton.

“@BillClinton simplemente relajándose, sin una preocupación en el mundo. Poco sabía él...”, publicó en X el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.

“¡Ay, Dios!”, añadió la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

¿Qué muestran los documentos?

Fotos grupales con Trump aparecen en los archivos Epstein:

Una de las imágenes ya identificadas muestra a Donald Trump, en un escritorio rodeado de fotografías de Jeffrey Epstein con distintas figuras públicas, como Bill Clinton y Mohammed bin Salman. En estas se observa una en la que Trump aparece junto a varias mujeres, además de otra imagen —difundida anteriormente— en la que posa con Melania Trump, Ghislaine Maxwell y el propio Epstein, según The Gurdian.

La denuncia de una extrabajadora ed Epstein por pornografía infantil:

En 1996, una exempleada de Jeffrey Epstein presentó ante el FBI una denuncia alertando sobre el interés del magnate en la pornografía infantil, casi una década antes de que comenzaran las investigaciones por su conducta depredadora.

Se trata de Maria Farmer, quien durante años aseguró haber contactado a los agentes federales, aunque el FBI nunca confirmó públicamente su reporte, lo que llevó a algunos a poner en duda su testimonio, según The New York Times.

La reciente publicación de los documentos sobre el caso permitió comprobar la existencia de su denuncia, fechada el 3 de septiembre de 1996. Al enterarse, Farmer rompió en llanto. “He esperado 30 años. No puedo creerlo; ya no pueden llamarme mentirosa”. Farmer expresó sentirse reivindicada, pero también profundamente dolida por la inacción del FBI. “Deberían avergonzarse. Permitieron que muchas niñas fueran dañadas, y eso me destroza”.

Más fotos donde sale Andrew Mountbatten-Windsor (antes príncipe Andrés):

En otra de las imágenes divulgadas, se ve a Andrew Mountbatten-Windsor —el ex príncipe Andrés— recostado sobre cinco personas cuyos rostros fueron censurados.

Detrás de ellos se distingue a Ghislaine Maxwell, de pie. El duque ha estado bajo escrutinio durante años por su vínculo con Jeffrey Epstein, aunque ha negado todas las acusaciones. Virginia Giuffre lo denunció por presunto abuso sexual cuando ella tenía 17 años, dentro de la red de explotación dirigida por Epstein.

Se esperan más documentos

La existencia de vínculos entre estas personas y Epstein era conocida y las fotos que se habían publicado hasta ahora no parecen retratar conductas delictivas.

El fiscal federal adjunto, Todd Blanche, advirtió antes de la publicación que los documentos estarán parcialmente censurados para proteger a las víctimas, y que no se esperan nuevas acusaciones en este caso que sacude a Estados Unidos desde hace meses.

“Por el momento no hay cargos nuevos, pero estamos investigando”, declaró Blanche durante una entrevista con la cadena Fox.

Trump, que en el pasado fue amigo de Epstein, intentó durante meses evitar la publicación de los archivos en poder del Departamento de Justicia, a pesar de haber hecho campaña en 2024 con la promesa de total transparencia sobre el tema.

Finalmente cedió a la presión del Congreso, incluida la de su Partido Republicano, y el 19 de noviembre promulgó una ley que obliga a publicar los materiales en 30 días, un plazo que finalizaba a la medianoche de este viernes.

Blanche también dijo que se esperan “varios cientos de miles” de documentos más “en las próximas semanas”.

