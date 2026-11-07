Fiscalía pide prisión preventiva contra expresidente de Paraguay, Santiago Peña

"Desde el Ministerio Público se ha planteado imputación en contra del expresidente de la República, el señor Santiago Peña", anunció la fiscal Nancy Salomón en conferencia de prensa y añadió que "los hechos punibles" son "lesión de confianza y administración en provecho propio".

La Fiscalía de Paraguay imputó este sábado al expresidente Santiago Peña y solicitó su prisión preventiva por presunta responsabilidad en el escándalo del Ueno Bank, que llevó a su destitución el viernes tras masivas protestas de ahorristas.

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La fiscalía solicitó además la prisión preventiva y la inhibición de bienes para Peña y para el expresidente del Banco Central paraguayo Carlos Carvallo, que fue imputado por los mismos delitos que el exmandatario y comparece esta tarde ante el Ministerio Público.

Peña llegó a la sede de la Fiscalía General del Estado en un vehículo negro con una reducida escolta policial para su primera declaración ante el Ministerio Público, donde se concentraba un pequeño grupo de ciudadanos.

El lugar de la comparecencia, fijado en principio en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, se cambió horas antes por "razones de seguridad".

El exmandatario, que no estaba esposado, según imágenes difundidas por medios locales, pasó la noche en el Regimiento Escolta Presidencial, adonde debió ser trasladado desde su vivienda particular debido a la presencia de numerosas personas en los alrededores que gritaban consignas en su contra.

El viernes, Peña fue destituido luego de ser hallado culpable de "mal desempeño de funciones" en un juicio político en el Senado, en medio de la crisis política que desató en el país el cierre por problemas de solvencia de Ueno bank, una entidad con 2,94 millones de clientes, entre ellos importantes instituciones estatales cuyos fondos quedaron congelados.

Poco después, se libró una orden de detención en su contra, que se hizo efectiva en la vivienda particular del exmandatario, hasta donde llegó un grupo conformado por la Policía y la Fiscalía.

Además de Peña, los fiscales solicitaron la detención de Carlos Carvallo, quien dirigió el Banco Central del Paraguay (BCP) hasta el martes pasado, cuando renunció en medio del procedimiento de resolución o disolución de Ueno. El exfuncionario se presentó en la noche del viernes ante las autoridades y fue arrestado.

Según la acusación de los diputados que promovieron el juicio político, Peña era accionista de Ueno Holding, un conglomerado del Grupo Vásquez que poseía, entre otras empresas, a Ueno bank. En marzo de 2025, vendió esa participación.

Carvallo presidió la Financiera Ueno, de la que nació Ueno bank, antes de asumir en 2023 la jefatura de la entidad emisora, cuyo directorio autorizó "83 días después" de la designación del nuevo titular la creación de la finiquitada entidad bancaria.

Por este caso, la Fiscalía imputó a 27 personas, entre ellos Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno bank, quien este viernes fue trasladado junto a otros cinco directivos a cárceles para procesados.

La destitución de Peña activó la sucesión en el Ejecutivo, que pasó a manos del hasta ayer vicepresidente, Pedro Alliana, quien juró el viernes en una sesión extraordinaria del Congreso para completar el periodo presidencial hasta 2028.

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