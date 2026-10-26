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Flávio Bolsonaro, el heredero de una dinastía política que divide a Brasil

El hijo mayor de Jair Bolsonaro perdió la presidencia de Brasil, pero obtuvo casi la mitad de los votos con la herencia de una dinastía política marcada por la polémica, con promesas de mano dura y una agenda conservadora que puede seguir reconfigurando a la región. Al no reconocer el resultado, queda por ver el camino que emprenderá. Perfil.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
AME9968. BRASILIA (BRASIL), 25/10/2026.- El excandidato presidencial Flavio Bolsonaro llega a hablar con periodistas este domingo, en el barrio Lago Sul, en Brasilia (Brasil). Bolsonaro afirmó que "es imposible reconocer" la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil por la decisión de un juez de ampliar en dos horas el horario de votación a petición del líder progresista. EFE/ Andre Borges
El excandidato presidencial Flavio Bolsonaro llega a hablar con periodistas este domingo, en el barrio Lago Sul, en Brasilia (Brasil). EFE/ Andre Borges
Foto: EFE - Andre Borges

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Flávio Bolsonaro no ganó la presidencia de Brasil. Tampoco reconoció el resultado tras obtener casi la mitad de los votos bajo los reflectores de su herencia política y a la sombra del intento de golpe de Estado por el que su padre, Jair Bolsonaro, permanece detenido en su domicilio. Hoy es indiscutible líder de la oposición, heredero de una dinastía política tan controvertida como popular en el país. Mientras millones celebran que Lula se quede en el Palacio de Planalto, otros permanecen en el descontento que Bolsonaro representa.

Las…

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos. lauraaahenao lhenao@elespectador.com
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