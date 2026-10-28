Flávio Bolsonaro llegó a EE. UU. tras perder las elecciones en Brasil, según medios

La llegada del senador conservador se produjo en medio de las especulaciones sobre su paradero, después de que abandonara Brasil tras perder las elecciones presidenciales del domingo 25 de octubre. El Departamento de Estado estadounidense…

Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el reciente balotaje en Brasil, llegó a Estados Unidos al caer la tarde de este martes, según informaron CNN y The Washington Post, que citaron fuentes anónimas. Su destino exacto dentro del país no ha sido confirmado.

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La llegada del senador conservador se produjo en medio de las especulaciones sobre su paradero, después de que abandonara Brasil tras perder las elecciones presidenciales del domingo 25 de octubre. El Departamento de Estado estadounidense anunció que concederá visados a Bolsonaro y a miembros de su familia para permitirles ingresar al país.

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La salida del senador ocurre en medio de investigaciones judiciales en Brasil. Según CNN, Bolsonaro es investigado por el Supremo Tribunal Federal por presuntos delitos relacionados con corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas. El político niega haber cometido irregularidades.

Además, la Policía Federal brasileña habría cancelado sus pasaportes después de que incumpliera una orden para entregarlos, según informó CNN Brasil. La medida se produjo en medio de las dudas sobre su paradero y las versiones sobre una posible salida del país pese a las restricciones judiciales.

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Durante las primeras horas del martes circularon versiones de que Bolsonaro había viajado a través de Argentina. Sin embargo, las autoridades argentinas negaron que hubiera ingresado al país y aseguraron que no tenían registro de su entrada. Tampoco se ha confirmado públicamente la ruta que siguió para llegar a Estados Unidos.

Bolsonaro perdió el balotaje frente a Lula da Silva, quien obtuvo la reelección presidencial. Su salida del país se produce en un momento de incertidumbre para el sector político que representa, mientras las investigaciones judiciales continúan su curso.

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