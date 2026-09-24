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Fox News y su inusual oposición a Trump debido al veto a la prensa

Fox News es una de las cinco principales cadenas que forman el grupo de prensa de televisión presidencial. Cuando Trump vetó a varios medios de la Casa Blanca, las cadenas se rehusaron a cubrir sus eventos públicos.

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Michael M. Grynbaum | The New York Times
24 de septiembre de 2026 – 05:00 p. m.
A Fox News reporter interviews someone before former US President and Republican presidential candidate Donald Trump delivers remarks on the economy, inflation, and manufacturing during a campaign event at Alro Steel in Potterville, Michigan, on August 29, 2024.
Fox News también ha apoyado a los periodistas que fueron desalojados en la práctica del Pentágono en marzo por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. /AFP
Foto: AFP - JEFF KOWALSKY

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Nota de la editora: al momento de esta publicación, un juez ya había ordenado que se permitiera a CNN, Politico y MS NOW reingresar a la Casa Blanca.

El vínculo de Fox News con el presidente Donald Trump es innegable. Las estrellas del horario estelar como Sean Hannity y Jesse Watters aplauden sus políticas, la nuera del presidente presenta un programa semanal en la cadena, y el fundador de Fox, Rupert Murdoch, asistió a la convención de nominación de Trump en 2024.

Sin embargo, esta semana Fox News se unió a otras cadenas para defender a los…

Por Michael M. Grynbaum | The New York Times

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