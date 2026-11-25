Los hallazgos, recogidos en un borrador de informe de 19 páginas que no ha sido finalizado ni publicado, constituyen una amplia crítica al plan llevado a cabo bajo el mando de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional en ese momento, para…

El Departamento de Seguridad Nacional fue demasiado lejos al flexibilizar los estándares de entrenamiento para miles de oficiales migratorios contratados para apoyar la iniciativa de deportación masiva del presidente Donald Trump el año pasado, según descubrió un supervisor interno del departamento.

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Los hallazgos, recogidos en un borrador de informe de 19 páginas que no ha sido finalizado ni publicado, constituyen una amplia crítica al plan llevado a cabo bajo el mando de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional en ese momento, para contratar y desplegar rápidamente a 10.000 nuevos agentes con la ayuda de decenas de miles de millones de dólares proporcionados por el Congreso.

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Un instructor de reclutas citado en el borrador del informe, el cual fue obtenido por The New York Times, llamó a las reducciones en los estándares de entrenamiento un “fracaso catastrófico”.

Entre los cambios destacados se encontraba la decisión de permitir que más de 3500 reclutas con experiencia previa en las fuerzas del orden completaran su entrenamiento básico de manera virtual. Anteriormente, la capacitación se realizaba íntegramente de forma presencial en un centro de entrenamiento en el transcurso de un mes. Al usar la opción en línea, algunos oficiales completaron el entrenamiento en menos de un día.

El borrador del informe también criticaba la flexibilización de una política que les daba a los reclutas solo dos oportunidades para aprobar una prueba de entrenamiento. A medida que el departamento contrató más personal, les permitió tomar la prueba un número ilimitado de veces. Un oficial la tomó 32 veces antes de aprobar.

El borrador señalaba que el secretario actual, Markwayne Mullin, restauró los estándares de entrenamiento más estrictos en julio. Sin embargo, señaló: “A pesar de aumentar las horas y los días de capacitación para los futuros reclutas, el ICE no ha abordado por completo las deficiencias de entrenamiento nacidas de las reducciones y revisiones”.

La prisa por contratar oficiales y llevarlos a las calles estadounidenses se produjo después de meses de presión de la Casa Blanca para aumentar las deportaciones y los arrestos. Aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) ha dicho repetidamente que el entrenamiento era adecuado, varios tiroteos y otros incidentes han generado preocupaciones por la posibilidad de que personas sin la cualificación necesaria y con antecedentes insuficientes estuvieran recibiendo insignias del ICE.

El borrador del informe, elaborado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, no consideraba si la capacitación deficiente había contribuido a los problemas en el terreno. Pero se sabe que al menos un oficial involucrado en un incidente reciente se unió al ICE mientras estaban vigentes los estándares más bajos: David Brouillette, quien fue contratado en diciembre pasado y le disparó fatalmente a Johan Sebastián Durán Guerrero, un migrante colombiano de 25 años, en Maine este verano durante un control vehicular.

Los representantes de Noem no respondieron. Brouillette no respondió a un mensaje a su dirección de correo electrónico personal.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que Mullin había actuado de forma rápida al asumir el cargo y que los oficiales del ICE recibían entrenamiento adicional.

“Una parte significativa de los oficiales incorporados durante el aumento de contrataciones tiene experiencia en las fuerzas del orden y ya ha completado con éxito una academia de las fuerzas del orden”, dijo un portavoz del ICE en un comunicado.

Al preguntarle sobre los cambios en el entrenamiento en una audiencia esta semana, Mullin le dijo al Congreso que “hubo algunas decisiones que se tomaron antes de que yo fuera secretario que tenemos que revertir”.

La capacitación de los oficiales del ICE ha sido objeto de escrutinio a medida que han proliferado en línea videos virales que documentan tácticas bruscas, y la agencia ha estado involucrada en una serie de tiroteos, incluyendo algunos contra ciudadanos estadounidenses. La agencia ha enfrentado una disminución en el apoyo público y una creciente crítica por parte de los demócratas, entre ellos numerosos candidatos que ganaron en las elecciones intermedias con la promesa de reformas.

Un informante denunció previamente que la agencia había “evaluado de manera inadecuada” a los nuevos reclutas. Los altos funcionarios del ICE creían que los cambios en el entrenamiento fueron un error, según un exfuncionario de alto rango que habló con el Times bajo condición de anonimato para discutir los hallazgos en el borrador del informe.

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El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, Joseph V. Cuffari, es uno de los pocos supervisores internos de la agencia que Trump no despidió después de retomar el cargo. Cuffari, quien fue nominado por Trump durante el primer mandato del presidente, se ha mostrado enérgico al examinar las prácticas de la agencia. Su oficina también analiza minuciosamente las contrataciones, el empleo y la compensación del ICE.

“Condenamos enérgicamente la publicación prematura de borradores de informes antes de que el departamento haya tenido la oportunidad de completar su revisión y proporcionar comentarios formales”, dijo la oficina de Cuffari en un comunicado. “Dichas revelaciones socavan la integridad del proceso de supervisión, corren el riesgo de presentar información incompleta o engañosa, y comprometen la equidad y exactitud esenciales para una supervisión creíble”.

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Entrenamiento truncado para miles de oficiales

Históricamente, la capacitación básica presencial ha incluido instrucción con armas de fuego, técnicas de desescalada, lecciones sobre el uso de la fuerza, técnicas para esposar y formas de identificar el estatus migratorio de los objetivos, entre otros temas. Pero desde agosto de 2025 hasta alrededor de julio de este año, casi 6000 oficiales pasaron por un modelo de entrenamiento drásticamente reducido, según el borrador.

Entre esas contrataciones había muchas personas con antecedentes en las fuerzas del orden.

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Los más de 3500 oficiales de deportación con experiencia previa en las fuerzas del orden fueron contratados bajo los estándares de entrenamiento más laxos, descubrió el borrador del informe del inspector general. Eso equivale a alrededor de un 35 por ciento de la fuerza activa de oficiales de deportación en todo el país. Los oficiales de deportación trabajan en las Operaciones de Detención y Deportación del ICE, o ERO (Operaciones de Ejecución y Expulsión, por su sigla en inglés).

El borrador del informe encontró que la capacitación en línea proporcionó a los reclutas una forma de acelerar el entrenamiento. Más de un 80 por ciento de ellos lo completaron en un plazo de 10 días. Algunos fueron incluso más rápidos: más de un 10 por ciento lo completó en 24 horas. Al menos cinco reclutas lo hicieron en un plazo de dos horas.

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Un oficial del ICE que habló con los agentes del inspector general dijo que a los reclutas les debería haber tomado la misma cantidad de tiempo que antes: alrededor de un mes.

“Otro graduado nos dijo que algunos estudiantes avanzaron haciendo clic a través de los módulos de aprendizaje sin absorber el contenido”, según el borrador del informe. “Un oficial de ERO afirmó que la capacitación virtual parecía ineficaz para muchos reclutas, y habrían preferido que, en su lugar, dichos reclutas (incluso con experiencia previa en las fuerzas del orden) tomaran el entrenamiento presencial”.

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El ICE le dijo a la oficina del inspector general que se ofrecieron entrenamientos en persona adicionales a estos oficiales.

Los oficiales del ICE redujeron las horas de entrenamiento para los reclutas sin experiencia en las fuerzas del orden de 543 horas a alrededor de 300 horas, y la cantidad de días de capacitación disminuyó de 72 a 42 días. Los recortes se realizaron desde noviembre de 2025 hasta febrero de 2026.

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Los oficiales del ICE redujeron las horas de capacitación para “armas de fuego de las fuerzas del orden”, cómo controlar a los detenidos durante los vuelos de deportación, maniobras de conducción, y “arrestos y determinación de ciudadanía”. Más de 2000 reclutas —o más de un 20 por ciento de sus oficiales de deportación— pasaron por el entrenamiento condensado, según el documento.

La agencia también se retiró de la Acreditación de Capacitación de las Fuerzas del Orden Federales, que evalúa los estándares de entrenamiento federal. El Servicio Secreto de Estados Unidos y el Departamento de Asuntos de los Veteranos han sido acreditados por la organización.

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Los oficiales del ICE creían que los cambios en la capacitación los hacían inelegibles, según el borrador del informe. Un oficial dijo que, sin la acreditación, el entrenamiento podría “convertirse en una crisis”.

El ICE ha vuelto a presentar la solicitud, pero el proceso toma tres años.

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No se dio ninguna explicación a los agentes de supervisión

El borrador del informe decía que los agentes del inspector general tuvieron dificultades para determinar el razonamiento de los líderes del departamento para justificar la capacitación reducida porque los líderes “no dejaron ninguna explicación por escrito de su decisión”.

Los agentes de supervisión hablaron con el exjefe de capacitación, quien les dijo que se le ordenó hacer los cambios. El oficial indicó “que las reducciones de los cursos le fueron dictadas por el entonces director adjunto del ICE y apoyadas firmemente por la exsecretaria Kristi Noem y el exasesor principal Corey Lewandowski”.

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Lewandowski no respondió a una solicitud de comentarios.

Los instructores del ICE encontraron los cambios alarmantes.

“Varios instructores de ERO compartieron su preocupación de que los estudiantes no estuvieran entrenados o evaluados de forma adecuada en material crítico”, decía el borrador del informe. “Un instructor describió el entrenamiento revisado como un ‘fracaso catastrófico’. Otro instructor señaló que los estudiantes con una capacitación deficiente podrían convertirse en riesgos”.

A principios de este año, Ryan Schwank, un exabogado del ICE que renunció a la agencia en febrero, detalló de manera pública algunos de los cambios a los cursos para los nuevos reclutas. En ese momento, los oficiales del ICE dijeron que el entrenamiento sobre la marcha sería un complemento.

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En marzo, The Washington Post informó sobre documentos que obtuvo, los cuales respaldaban las afirmaciones hechas por el informante.

“La capacitación no se detiene después de la graduación de la academia: los reclutas son puestos en un riguroso programa de entrenamiento en el puesto, que es rastreado y monitoreado”, se leía en un comunicado de la agencia tras las revelaciones de Schwank.

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Pero los funcionarios de la oficina del inspector general también encontraron problemas con la capacitación sobre la marcha, en la que se supone que los oficiales del ICE amplían el conocimiento de la academia con la ayuda de entrenadores.

“El ICE no pudo demostrar que sus oficinas de campo implementaran consistentemente” la capacitación en el puesto “como estaba previsto”, encontró el borrador del informe, “lo que plantea preocupaciones significativas sobre la exhaustividad y eficacia del entrenamiento de los empleados”.

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Casi un 90 por ciento de los oficiales del ICE que administran el programa y que completaron un cuestionario enviado por la oficina del inspector general dijeron que el entrenamiento en el puesto “no fue exitoso”.

En algunos lugares, como Dallas, la presión por realizar más arrestos significó que la capacitación pasara a un segundo plano. Un supervisor local dijo que la presión para lograr que “casi todos los oficiales” salieran a hacer arrestos y deportaciones hizo que fuera imposible realizar un entrenamiento más avanzado.

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En Baltimore, a los nuevos reclutas se les asignó seguir a oficiales de mayor rango en lugar de tener un entrenador que los capacitara formalmente. Y en San Francisco, según el borrador del informe, el entrenamiento sobre la marcha fue más informal porque no había suficientes personas para llevarlo a cabo.

Los funcionarios del inspector general dieron una severa advertencia a los líderes del ICE.

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“Es imperativo”, decía el borrador del informe, “que se tomen medidas para garantizar rápidamente que todos los nuevos contratados del ICE estén completamente preparados para cumplir con sus deberes y responsabilidades como agentes del orden”.

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