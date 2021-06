El embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, renunció esta mañana a su cargo. La renuncia fue verbal, según fuentes cercanas a la Embajada. Deja lista la segunda visita de la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez a Washington.

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, presentó este lunes en la mañana su renuncia oficial al gobierno del presidente Iván Duque, cargo al que llegó el 6 de septiembre de 2018.

De su salida se venía hablando desde hace varios meses. Puntualmente, la salida de Santos del cargo se mencionó tras conocerse unas grabaciones, divulgadas por el diario Publimetro, en las que Santos y la recién nombrada canciller, Claudia Blum criticaban fuertemente al gobierno de Donald Trump, al excanciller y la gestión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo.

En enero de 2020, Francisco Santos ya había presentado su carta de renuncia. Sin embargo, según le dijo a este diario una fuente de la Embajada de Colombia en Washington, el presidente Duque le había pedido al embajador esperar un poco antes de hacer efectiva su salida.

El embajador se comprometió hace poco a ayudar con la agenda de la recién nombrada canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, en Washington. Entre otras cosas, Santos había dicho que buscaba dejar una relación mejor entre los dos países.

La semana pasada, el embajador de Colombia en Washington, confirmó que el apoyo de algunos congresistas del Centro Democrático a Donald Trump hicieron daño a las relaciones con el actual gobierno en cabeza de Joe Biden.

“No se tomó partido en ningún momento, en ningún segundo. No le he oído una conversación al presidente Duque en la que no hable de la importancia de la relación bipartidista. Se ha actuado de manera bipartidista permanentemente. (…) Lo que sí tengo que admitir es que lo otro sí causó daño. Ese precedente fue muy negativo, no se debe repetir y es un precedente en el que un poder interviene y genera una dislocación en una relación, nada más y nada menos en la más importante que tiene Colombia”, explicó en entrevista con Blu Radio.

El embajador Santos le comunicó esta mañana al presidente Duque que el presupuesto pedido por el presidente Joe Biden al Congreso está a la altura de una buena relación bilateral y ya se está preparando una segunda visita de la Vicepresidenta a Washington, por lo que su trabajo estaba completo en la representación diplomática en Estados Unidos.

La renuncia fue verbal, según fuentes cercanas a la Embajada. En la conversación con el jefe de Estado colombiano, Santos también anunció que en los próximos días estará viajando al país, tal como se lo pidió el presidente.

