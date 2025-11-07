Frustrados y bravos: así están los viajeros con la cancelación de vuelos en EE. UU.

Pasajeros hacen fila en el control de seguridad del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, Georgia. Foto: Getty Images via AFP - MEGAN VARNER

Sandra Pleites planeó desde hace un tiempo su viaje para visitar a su hermana. Debía desplazarse de Nueva Jersey a San Diego. Pero sus planes, como los de cientos de viajeros más, se vieron afectados por el cierre del Gobierno de Estados Unidos. Las cancelaciones y los retrasos en diferentes aeropuertos del país han sido unas de las consecuencias más visibles de la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos para pactar un presupuesto.

“Se suponía que iba a ser un fin de semana largo y divertido visitando a mi hermana, pero ahora ni siquiera estoy segura de que vaya a ser posible”, dijo Pleites, citada por Los Angeles Times: “Estoy muy disgustada y frustrada porque tenía muchas ganas”.

Kathryn McMiller, de Seal Beach, le comentó al mismo medio de comunicación que prefería no arriesgarse. Por ello, decidió posponer su viaje de este mes para visitar a su hermano y cuñada en Orlando hasta enero. La ida no le angustiaba tanto como el regreso a casa. El martes, días antes de que iniciara en forma el caos en diferentes terminales aéreas, tomó la decisión de postergar sus planes: “Me imagino atrapada con toda esta gente y teniendo que buscar un hotel. No vale la pena”.

Karen Soika, de Greenwich, Connecticut, se enteró el viernes por la mañana de que su vuelo desde Newark, Nueva Jersey, había sido reprogramado para una hora antes. Pero más tarde supo que, en realidad, su avión saldría del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, al menos a una hora de distancia.

“Soy cirujana, estoy acostumbrada al caos”, dijo para Oregon Public Broadcasting. Ella intentó, sin éxito, alquilar un coche para ir a Utah a pasar el fin de semana, pues está asesorando escenas médicas para un spin-off de la serie de televisión “Yellowstone”.

“La gente está sufriendo mucho aquí”, dijo ante CNN el viajero Jay Curley, quien esperaba volar a Wilmington, Carolina del Norte, desde el Aeropuerto Internacional de Newark: “No solo afecta a los viajeros, sino a toda la economía, y ustedes tienen la culpa”. Con ello hizo referencia a los legisladores.

La Administración Federal de Aviación anunció el jueves que planeaba reducir el tráfico aéreo en un 10 % en 40 aeropuertos de todo el país para mantener la seguridad de los viajes. Las autoridades instaron a los pasajeros a consultar con las aerolíneas el estado de sus vuelos y advirtieron que podrían cancelarse con poca antelación.

Unos 700 vuelos fueron suspendidos este viernes en Estados Unidos. American Airlines y United Airlines concentraron más de la mitad de las cancelaciones. Alrededor del 70 % de ellos estaban programados para salir de los 40 aeropuertos afectados por la medida. Los recortes podrían afectar a unos 1.800 vuelos y 268.000 pasajeros diarios, según la firma de análisis de aviación Cirium.

