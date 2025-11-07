Vuelos cancelados en EE. UU.: así se viven los efectos del cierre del gobierno

Personas observan el tablón de los vuelos en el Aeropuerto Ronald Reagan este jueves, en Washington (Estados Unidos). Foto: EFE - Leonor Trinidad

Estados Unidos vive una jornada que amenaza con ser caótica por la orden del gobierno de reducir el tráfico aéreo debido a la falta de personal por la parálisis presupuestaria.

Las aerolíneas fueron llamadas a reducir el 10 % de sus vuelos en 40 zonas de alto tráfico del país el viernes, en cumplimiento de una orden de la Administración Federal de Aviación (FAA) emitida por motivos de seguridad.

Solo el jueves se habían cancelado anticipadamente más de 650 vuelos previstos para el viernes, según el sitio web de seguimiento FlightAware. Se espera que este número sea mayor.

American Airlines, por poner un ejemplo, informó en un comunicado que la orden del gobierno le obliga a suprimir 220 vuelos cada día.

¿Por qué el recorte en el tráfico aéreo?

Estados Unidos atraviesa por el cierre administrativo más largo de su historia: 38 días este viernes. ¿La razón? La falta de consenso en el Congreso.

El Legislativo debía aprobar un proyecto de ley para financiar el funcionamiento de los servicios gubernamentales después del 1 de octubre, fecha en que caducó el presupuesto federal anterior.

Si bien los republicanos son mayoría en ambas cámaras, no cuentan con los 60 votos necesarios en el Senado para sacar adelante el presupuesto. Los demócratas, de otro lado y en medio de los masivos recortes que ha hecho Donald Trump desde que asumió el mandato, exigen más inversión en sectores como la salud.

La parálisis, en definitiva, ha obligado a cerrar servicios públicos federales y, por ejemplo, congelar el salario a decenas de miles de controladores aéreos, personal de seguridad aeroportuaria y otros trabajadores, lo que provoca escasez de personal en el sector.

Cinco de los aeropuertos del estado —el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, el Aeropuerto Internacional de Ontario, el Aeropuerto Internacional de San Diego, el Aeropuerto de la Bahía de Oakland-San Francisco y el Aeropuerto Internacional de San Francisco— serán objeto de recortes, según una lista revisada por medios de comunicación. Los cálculos de la firma de análisis de aviación Cirium indicaron que casi el 10 % de los recortes probablemente se producirán en aeropuertos de California.

Ya se han cancelado más de 815 vuelos. En comparación, el jueves se cancelaron alrededor de 200. Aeropuertos de todo el país norteamericano han reportado cancelaciones.

Eso se concentró, por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (40), el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (38), el Aeropuerto Internacional de Denver (31), el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (31), el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (27) y el Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix (27). Esos datos, sin embargo, no desglosaron los vuelos internacionales y nacionales.

