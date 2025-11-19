Funcionaria de EE. UU. causó indignación al echar cloro sobre un puesto de comida de migrantes

Imagen de referencia de la bandera de Estados Unidos. Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa

En Denver, Colorado, una inspectora de sanidad estadounidense vertió cloro sobre el puesto de tacos de unos migrantes. El hecho quedó registrado en video y ocasionó la indignación en redes sociales.

This went down yesterday (Nov 16, 2025) at a public event in Denver, Colorado, where a city health inspector dumped bleach into a Tacolorado food vendor's prep (think guac, pickled onions, limes—stuff that could've fed families). The vendor was supposedly cited for a violation… pic.twitter.com/5U7dnFjopH — Irish Kat❤️ (@IrishKat00) November 17, 2025

La mujer cuya identidad se desconoce llegó al evento público y se acercó al negocio llamado Tacolorado. Durante su inspección, además de que se presume que multó a los dueños por una infracción, la señora sacó una botella de cloro y la arrojó sobre el agua, las salsas y la comida, de acuerdo con las grabaciones hechas en celulares de testigos.

Se escucharon reclamos por lo que fue considerada una acción “humillante” y “excesiva”, pues, si bien las regulaciones sanitarias permiten el decomiso de alimentos que no cumplen con los permisos o la cadena de frío, dicho método con el uso de químicos peligrosos puso otra vez sobre la mesa el trato que los migrantes están recibiendo bajo la administración de Donald Trump.

Tras lo sucedido, unos funcionarios salieron en defensa de la mujer. Según lo reportó el medio The Denver Post, Danica Lee, directora de la División de Investigaciones de Salud Pública del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver, aseguró que el uso de cloro para contaminar intencionalmente los alimentos es una herramienta que utilizan los inspectores para garantizar que los productos no se puedan servir: “Es una herramienta que no utilizamos muy a menudo, porque preferimos usar otros métodos, pero de vez en cuando es necesaria”.

Lee afirmó que los inspectores ya se habían puesto en contacto con el personal de Tacolorado en dos ocasiones, ambas a finales de octubre. Se le entregaron dos cartas de cese y desistimiento, y los informes de inspección mostraron que se le sancionó por no contar con estaciones de lavado de manos, por una higiene deficiente y por problemas de temperatura, entre otras supuestas irregularidades. Además, la comida se preparaba en una cocina doméstica, en lugar de una comercial, lo que conlleva un riesgo adicional, añadió la funcionaria.

Según el medio Denver 7, el director de Inspecciones de Salud Pública reiteró que el objetivo no es castigar, sino prevenir brotes de enfermedades: “Queremos que los negocios operen, pero deben hacerlo bajo las licencias que garantizan que nadie enfermará por comer un taco en nuestras calles”.

