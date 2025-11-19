Exasesor de Biden de origen colombiano tendría conflicto de intereses al hablar de Venezuela

Juan González fue el director principal del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental en la presidencia de Joe Biden. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

La periodista Christiane Amanpour realizó una entrevista para CNN con Juan González, exdirector del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental en el gobierno de Joe Biden, sobre Venezuela. En ese espacio se le preguntó a él sobre la estrategia de Trump hacia el país caribeño, incluyendo los ataques perpetrados cerca de las costas venezolanas contra supuestas narcolanchas, catalogados como posibles ejecuciones extrajudiciales por organismos internacionales como la ONU.

Tras la publicación de ese contenido se dio a conocer una carta de la organización Human Rights Foundation que indica que el exasesor del exmandatario demócrata, que tiene origen colombiano, tendría conflictos de intereses a la hora de hablar acerca de Venezuela. La preocupación de la entidad tiene que ver con que el programa “amplifique la visión de un invitado que tiene intereses financieros directos con actores que buscan preservar el sistema autoritario venezolano”.

Específicamente, Human Rights Foundation argumentó que tiene razones para creer que González actualmente trabaja bajo la dirección o en estrecha coordinación con Hans Humes, presidente y director ejecutivo de Greylock Capital Management, que lidera un comité de acreedores involucrado en la reestructuración de aproximadamente USD 9.000 millones de deuda soberana venezolana.

“Si el señor González está trabajando como agente, consultor o representante de Humes o de Greylock Capital, su comentario público sobre Venezuela, incluido el de su programa, está condicionado por intereses financieros directamente atados a mantener elementos del régimen de Nicolás Maduro”, expresó Human Rights Foundation en la carta que escribió para Amanpour.

La misiva explica que la deuda soberana de Venezuela está estrechamente relacionada con dinámicas corruptas, de tráfico de influencias y de gobernanza criminal: “Venezuela es ampliamente reconocida como una de las naciones más corruptas del mundo, y gran parte de su deuda soberana se emitió o garantizó mediante procesos plagados de ilegalidades, saqueo y robo de bienes públicos”. Muchas personas, entre ellas Humes, “mantienen canales de comunicación directos con el régimen de Maduro en busca de condiciones de reestructuración favorables”.

Eso, de acuerdo con la organización, puede explicar por qué González “trabaja constantemente para desacreditar a la oposición venezolana, para retratar cualquier transición lejos de Maduro como un escenario de inmanejable caos y argumentar que el único camino a seguir es negociar con el propio régimen”.

En conclusión, “esa narrativa, que sostiene que la estabilidad solo se puede lograr complaciendo a Maduro, beneficia directamente a quienes dependen del actual marco autoritario para proteger el valor de sus inversiones. En efecto, el discurso de González promueve una línea política que preserva, legitima y, en última instancia, defiende el sistema del que se benefician quienes lo financian”.

¿Qué dijo Juan González en la entrevista con Christiane Amanpour?

Cuando la periodista le preguntó al exasesor de Biden sobre el ascenso de un movimiento hacia el cambio de régimen en Venezuela, González respondió que “si Trump le dice a Maduro que la única opción es que él deje el poder, eso no va a llevar a que realmente lo abandone. Hay una idea falsa acerca de que esto es un preludio de un cambio de régimen por la fuerza. La realidad es que remover a Maduro no es la parte difícil. Lo difícil realmente viene después”.

González mencionó que el diálogo es importante y que el problema venezolano no se solucionará con poner en Miraflores a Edmundo González Urrutia, que eso no llevará a la normalidad, pues el país está permeado por fuerzas paramilitares, actores extranjeros con intereses, grupos insurgentes e ingresos criminales.

“No es un sistema que colapse con un strike o con una sola presión. Creo que esto será una negociación en marcha”, argumentó él: “La pregunta es si Trump tiene el espacio para eso, si se va a comprometer, o si esto va a escalar a ataques con misiles dentro del territorio venezolano o al envío de tropas para garantizar la seguridad. Lo más probable es que la presión militar sea una herramienta de negociación, más no un mecanismo para sacar a Maduro”.

