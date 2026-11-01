El tráfico de barcos por el estrecho de Ormuz, por donde suele pasar cerca del 20 % del petróleo del mundo, se desplomó, y el barril de crudo saltó de unos USD 70 a casi USD 120 en una semana, según NPR. Desde entonces, el surtidor no…

El 24 de febrero, en su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Donald Trump presumió que el galón de gasolina estaba “por debajo de USD 2,30 en la mayoría de los estados” y que hasta había visto uno a USD 1,85, “el más bajo en cuatro años”. Cuatro días después, Estados Unidos e Israel atacaron Irán.

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Gasolina en EE. UU.: cuánto cuesta llenar el tanque y cómo pesa en el voto de las "midterms"

El tráfico de barcos por el estrecho de Ormuz, por donde suele pasar cerca del 20 % del petróleo del mundo, se desplomó, y el barril de crudo saltó de unos USD 70 a casi USD 120 en una semana, según NPR. Desde entonces, el surtidor no ha dado tregua.

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En septiembre, el galón de gasolina regular promedió USD 4,33 en el país, 50 centavos más que el récord anterior para ese mes, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). A mediados de octubre seguía en esa cifra, un 41 % más que hace un año. El 22 de octubre bajó a USD 4,27, pero no por la guerra, sino por el cambio a la gasolina de invierno, que es más barata de producir. El crudo, mientras tanto, sigue cerca de los USD 100 por barril.

¿Qué significa eso en la vida diaria? Con el galón a USD 4,33, llenar un tanque de 15 galones, el de un carro mediano, cuesta unos USD 65, casi USD 20 más que hace un año, según cálculos con base en las cifras de la AAA. Todo depende del estado, claro. A comienzos de octubre, el galón iba de USD 3,79 en Indiana a USD 6,40 en California, según datos de la AAA recogidos por Choose Energy, así que el mismo tanque cuesta entre unos USD 57 y USD 96.

Ese golpe ya les cambió la rutina a muchos. Kari DyLong, gerente de ventas de una cervecería en las afueras de Denver, le contó a Reuters en abril que, como ir y volver del trabajo se le come una parte más grande del sueldo, dejó de salir los fines de semana.

“Hago muchas más cosas en casa y ya no salgo”, dijo.

En octubre, Josh York, un mayor retirado del Ejército que vive en Anchorage, Alaska, y que votó tres veces por Trump, le dijo a ABC News que en zonas rurales de su estado ha llegado a pagar USD 8,99 por galón.

“Los precios de la gasolina no parecen estar bajando, y créanme que estoy pendiente”, afirmó.

Trump, a pesar del panorama, sostiene que todo está bien. El 16 de septiembre, en Carolina del Norte, dijo que el alza era “un precio muy barato por lo que hemos hecho. Francamente, incluso si fuera mucho más”. Y esta semana en un mitin en Georgia contó que su equipo le había pedido no hablar de las ganancias de las petroleras estadounidenses por la guerra, “porque la gente está pagando un poco más”.

“Pero dije que me importa un bledo. Lo voy a decir. Estamos ganando una maldita fortuna”, dijo, antes de prometer que “esos precios en el surtidor van a bajar”.

¿Por qué la gasolina pesa en el voto?

Durante esta campaña por las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, en las que se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, los demócratas convirtieron el galón en su principal munición. Según la firma AdImpact, citada por NPR, más del 60 % de los anuncios nacionales que mencionan la gasolina vienen hoy de ese partido. En 2024, cabe destacar, esto era al revés.

En un sondeo de Fox News de mediados de septiembre, el 61 % calificó el precio de la gasolina como un “problema grave”, frente al 48 % de dos años antes. Y en una encuesta de NPR, PBS News y Marist publicada en mayo, el 63 % dijo que el alza era culpa de Trump por la guerra con Irán, incluida cerca de una tercera parte de los republicanos.

Aunque ningún presidente fija el precio del galón, Brad Lockerbie, profesor de Ciencia Política de la Universidad de East Carolina, en Carolina del Norte, le explicó a El Espectador por qué igual puede pasarle la cuenta al partido de Trump en las urnas. Lockerbie, que se define como un capitalista de libre mercado y no esconde sus críticas al manejo de la crisis, aclara primero que el votante no es ingenuo.

“No creo que nadie en su sano juicio diga: ‘Donald Trump me subió la gasolina a mí’. Pero miran la tendencia general, el nivel de los precios, para decidir si responsabilizan o no al gobierno por el estado de la economía”, explica.

Para él, la gasolina funciona como una “herramienta de diagnóstico”, y pesa más que la leche o el arriendo porque está a la vista de todos, en letreros gigantes en cada esquina.

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El experto aclara que no solo importa cuánto cuesta el galón, sino el salto que dio.

“Es la volatilidad lo que importa”, sostiene. “Si la gasolina llevara años en USD 4,50, nadie estaría feliz, pero tampoco culparía a Trump por algo que no cambió. En cambio, si saltara a USD 8 antes de las elecciones, sería un choque para el sistema”, agrega.

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El caso de Trump, según él, es un doble golpe: “Los precios están altos y volvieron a subir desde una base más baja”. Y aunque quisiera, el presidente no podría bajar el precio por decreto.

¿Cómo arreglar este problema?

La medida que más ha sonado es suspender el impuesto federal a la gasolina, de unos 18 centavos por galón. Trump la respaldó en mayo y propuso pausar el cobro “hasta que sea apropiado”.

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La idea, sin embargo, chocó con el propio Partido Republicano. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, dijo que nunca había sido “fan” de ella. Y el líder demócrata Chuck Schumer advirtió “que 18 centavos de alivio por galón no compensan el daño que creó esta guerra”.

En octubre, Trump además eximió de sanciones y aranceles a la energía rusa, porque complicaban su intento de bajar el diésel antes de las elecciones, según Bloomberg Government.

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Lockerbie cree que servirá de poco, porque el volumen es tan pequeño que “no va a cambiar mucho los precios”, y que “el simbolismo fue mucho peor que cualquier beneficio”. El propio Trump ya había rebajado las expectativas en septiembre, cuando dijo que la caída de los precios del petróleo “va a tomar un poco más de tiempo que las elecciones de mitad de mandato”.

En el juego que acompaña esta nota, el reto es parar el surtidor justo en la línea roja para que alcance para todo lo de la semana. El martes, millones de estadounidenses llegarán a las urnas después de meses haciendo esa misma cuenta. Espóiler antes de jugar: tendremos que hacer como Kari DyLong y dejar de salir los fines de semana si queremos que alcance el dinero.

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*Este texto hace parte de una serie de El Espectador sobre las elecciones de medio mandato del martes 3 de noviembre en Estados Unidos. La Casa Blanca convirtió su versión del gobierno de Donald Trump en videojuegos. Nosotros hicimos los nuestros: siete juegos de opinión, cada uno sobre un tema que está en las urnas, desde la gasolina hasta la comida que llega a la mesa. Cada juego viene acompañado de una nota con reportería y entrevistas propias, para separar lo que es juego de lo que son datos.

Puede jugar Faltan manos en este enlace o dando clic a la siguiente imagen

Con el galón promediando USD 4,33 tras el conflicto en Oriente Medio, llenar el tanque de un auto mediano cuesta hoy casi USD 20 más que hace un año Foto: El Espectador

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