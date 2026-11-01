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Gasolina en EE. UU.: cuánto cuesta llenar el tanque y cómo pesa en el voto de las "midterms"

¿Te alcanzaría para tanquear en EE. UU.? Un politólogo explica por qué el surtidor pesa en el voto del martes. Lo ponemos en práctica con un juego.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
Con el galón promediando USD 4,33 tras el conflicto en Oriente Medio, llenar el tanque de un auto mediano cuesta hoy casi USD 20 más que hace un año.
Con el galón promediando USD 4,33 tras el conflicto en Oriente Medio, llenar el tanque de un auto mediano cuesta hoy casi USD 20 más que hace un año.
Foto: El Espectador

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El 24 de febrero, en su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Donald Trump presumió que el galón de gasolina estaba “por debajo de USD 2,30 en la mayoría de los estados” y que hasta había visto uno a USD 1,85, “el más bajo en cuatro años”. Cuatro días después, Estados Unidos e Israel atacaron Irán.

El tráfico de barcos por el estrecho de Ormuz, por donde suele pasar cerca del 20 % del petróleo del mundo, se desplomó, y el barril de crudo saltó de unos USD 70 a casi USD 120 en una semana, según NPR. Desde entonces, el surtidor no…

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

camilogomez8 cgomez@elespectador.com
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