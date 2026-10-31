Impulsada por la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en América Latina y la revista Nueva Sociedad, la encuesta fue realizada entre octubre y noviembre de 2025, a personas mayores de 18 años y con al menos ocho de…

La mayoría de los colombianos cree que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio y que China ejerce cada vez una mayor influencia, mientras la de Estados Unidos se deteriora. Esos son solo algunos de los hallazgos de la encuesta AMLAT Radar 2026, que recoge las percepciones en Latinoamérica sobre el escenario internacional.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Genocidio en Gaza y ascenso de China: lo que revela la opinión de los colombianos

Impulsada por la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en América Latina y la revista Nueva Sociedad, la encuesta fue realizada entre octubre y noviembre de 2025, a personas mayores de 18 años y con al menos ocho de escolaridad, pero los resultados desagregados para Colombia apenas se socializaron esta semana. Es la segunda medición de este tipo, luego de la llevada a cabo en 2021.

Publicidad

Los hallazgos, obtenidos a través de 1.200 entrevistas en Colombia, muestran que para casi la mitad de los consultados (46 %) el sentimiento que prima hoy respecto al mundo es incertidumbre, por encima de impotencia (13,8 %) o esperanza (12,1 %).

Sin embargo, aunque el panorama nacional e internacional parece sombrío (72 % cree que el país va mal y 85 % lo piensa con respecto al mundo entero), internamente las personas consideran que las cosas en sus familias van por el camino correcto: 73 % de las personas están de acuerdo con esa afirmación.

Para los colombianos, la guerra, el cambio climático y la violación de los derechos humanos son los problemas que más preocupan; sin embargo, creen que el comercio debe ser la prioridad de la política exterior colombiana. Y, en contraste, el narcotráfico es la mayor preocupación a escala latinoamericana. La encuesta fue igualmente aplicada con 1.200 entrevistas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Uruguay y Venezuela.

La medición arroja varios datos respecto a la percepción sobre potencias como Estados Unidos y China. Sobre la primera, casi el 47 % de los encuestados cree que el poder de Estados Unidos como potencia está llegando a su fin (frente a 40,5 % que no lo cree), si bien, de lejos, con 61,7 % sigue siendo el país que mayor influencia ejerce sobre Colombia, por encima de China (14,7 %) y Europa (4,3 %). Hace cuatro años, 90 % de los consultados veían a Estados Unidos como el país más influyente, frente a apenas 3,3 % de China y 1,4 % de Europa.

La gestión del presidente Donald Trump (además de la confrontación con el gobierno colombiano durante el periodo de aplicación de la encuesta) puede tener que ver en el resultado, pues 58 % de los consultados creen que las políticas del republicano han tenido un impacto negativo en el mundo, además de que es el líder internacional en el que menos confían (31,1 %), un peor desempeño que Vladimir Putin (en segundo lugar, con 11 %, o Nicolás Maduro, 5,1 %).

“En el caso de China, la favorabilidad aumenta 6 puntos porcentuales en la región, en donde simultáneamente hay una caída de 17 puntos porcentuales de favorabilidad frente a Estados Unidos. En Colombia, la favorabilidad hacia China pasa de un 17,3 % a un 25,5 % con una mejora de 8,2 puntos porcentuales”, destaca el informe. Además, es el país cuya influencia los encuestados creen que será la que más aumentará en los próximos cinco años.

No obstante, el documento también muestra algo que los investigadores denominan “pragmatismo”, y es que los colombianos de alguna forma tienen claro qué país o región es la mejor para aliarse según el interés. Mientras que China se destaca como socio en tecnología, comercio, infraestructura, cultura y educación, Estados Unidos sigue siendo el protagonista en la lucha contra el narco. La Unión Europea, por otro lado, resalta como socio en materia medioambiental, lucha contra la pobreza y defensa de la democracia.

Entre otros hallazgos, llama la atención que la mayoría de los colombianos considera que lo que sucede en Gaza es un genocidio (61,5 % vs. 16,7 % que no lo creen), mientras que casi la mitad (46 %) cree que Europa debe seguir apoyando militarmente a Ucrania en la guerra (25 % no lo cree).

Puede consultar más sobre la encuesta en este enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com