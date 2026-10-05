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¿Giro a la derecha en Latinoamérica y el mundo? Lo que revelan las elecciones en Brasil

Brasil, Estados Unidos y Europa muestran un escenario político marcado por el desgaste de los gobiernos, la inseguridad y el descontento ciudadano.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
AME2973. RÍO DE JANEIRO / SAO PAULO (BRASIL), 04/10/2026.- Combo de dos fotografías del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (d), y el senador Flávio Bolsonaro quienes disputarán la Presidencia en una segunda vuelta electoral el próximo 25 de octubre, según los resultados oficiales de los comicios celebrados este domingo, con el 96,60 % del censo escrutado. EFE/ Antonio Lacerda / Isaac Fontana
Combo de dos fotografías del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (d), y el senador Flávio Bolsonaro quienes disputarán la Presidencia en una segunda vuelta electoral el próximo 25 de octubre, según los resultados oficiales de los comicios celebrados este domingo, con el 96,60 % del censo escrutado.
Foto: EFE - Antonio Lacerda / Isaac Fontana

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La derrota de Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones en Brasil fue, sin lugar a dudas, otro golpe para la izquierda global, esta vez con especial estruendo. Flávio Bolsonaro, heredero político del proyecto ultraderechista de su padre, Jair Bolsonaro, obtuvo el 47 % de los votos, frente al 45 % de Lula. El resultado se suma a una tendencia que, en distintos países de la región y del mundo, ha fortalecido a sectores conservadores y de ultraderecha y vuelve a poner sobre la mesa las dificultades que enfrenta el movimiento…

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos. lauraaahenao lhenao@elespectador.com
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