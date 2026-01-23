“Llevan a Maduro a juicio, pero a Putin no”: Zelenski reclamó atención para Ucrania

“El año pasado, aquí en Davos, terminé mi discurso con las palabras ‘Europa necesita saber cómo defenderse’. Nada ha cambiado”: Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: EFE - GIAN EHRENZELLER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aprovechó su participación en Davos para hacer un reclamo: “Llevan a Nicolás Maduro a juicio, pero a Putin no”. A pocas semanas de que se cumpla el cuarto año desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de su país, el mandatario se mostró también frustrado porque “Europa sigue en modo Groenlandia: quizá alguien en algún lugar haga algo”.

“El presidente Trump lideró una operación en Venezuela y Maduro fue detenido. Hay distintas opiniones sobre esto, pero el hecho es que está siendo juzgado en Nueva York. Por desgracia, Putin no”, agregó el líder de Kiev, quien, sin embargo, evitó criticar directamente a su homólogo republicano, pues la relación entre ambos empezó tensa.

Las críticas más fuertes las hizo contra el Viejo Continente. De hecho, en su intervención en el Foro Económico Mundial dijo: “El año pasado, aquí en Davos, terminé mi discurso con las palabras ‘Europa necesita saber cómo defenderse’. Nada ha cambiado”. A su juicio, “no debemos rebajarnos a papeles secundarios, no cuando tenemos la oportunidad de ser una gran potencia juntos”.

Zelenski recordó que la más reciente ofensiva rusa ha dejado a los ucranianos expuestos ante una brutal ola de frío, sin poder calentarse con la calefacción. La temperatura ha bajado algunas noches a -15 grados. De hecho, los ataques a la infraestructura energética han sido una constante en estos cuatro años de guerra.

El encuentro entre Zelenski y Trump en Suiza, así como el que sostuvo el enviado especial de Trump, Steve Witckoff, con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, sirvieron de antesala para conocer que se llevarán a cabo unas conversaciones trilaterales en Abu Dabi, a lo largo de este fin de semana, entre representantes rusos, ucranianos y estadounidenses. Moscú está exigiendo que las tropas ucranianas se retiren del este del país. Las concesiones territoriales son una línea roja para Kiev.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com