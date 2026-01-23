Logo El Espectador
Mundo
Europa

“Llevan a Maduro a juicio, pero a Putin no”: Zelenski reclamó atención para Ucrania

El mandatario ucraniano usó la detención del exlíder chavista para llamar la atención sobre su país y ejercer presión sobre los líderes en Davos, quienes han estado concentrados en Groenlandia.

Redacción Mundo
23 de enero de 2026 - 12:08 p. m.
“El año pasado, aquí en Davos, terminé mi discurso con las palabras ‘Europa necesita saber cómo defenderse’. Nada ha cambiado”: Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.
“El año pasado, aquí en Davos, terminé mi discurso con las palabras ‘Europa necesita saber cómo defenderse’. Nada ha cambiado”: Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.
Foto: EFE - GIAN EHRENZELLER
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aprovechó su participación en Davos para hacer un reclamo: “Llevan a Nicolás Maduro a juicio, pero a Putin no”. A pocas semanas de que se cumpla el cuarto año desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de su país, el mandatario se mostró también frustrado porque “Europa sigue en modo Groenlandia: quizá alguien en algún lugar haga algo”.

“El presidente Trump lideró una operación en Venezuela y Maduro fue detenido. Hay distintas opiniones sobre esto, pero el hecho es que está siendo juzgado en Nueva York. Por desgracia, Putin no”, agregó el líder de Kiev, quien, sin embargo, evitó criticar directamente a su homólogo republicano, pues la relación entre ambos empezó tensa.

Las críticas más fuertes las hizo contra el Viejo Continente. De hecho, en su intervención en el Foro Económico Mundial dijo: “El año pasado, aquí en Davos, terminé mi discurso con las palabras ‘Europa necesita saber cómo defenderse’. Nada ha cambiado”. A su juicio, “no debemos rebajarnos a papeles secundarios, no cuando tenemos la oportunidad de ser una gran potencia juntos”.

Zelenski recordó que la más reciente ofensiva rusa ha dejado a los ucranianos expuestos ante una brutal ola de frío, sin poder calentarse con la calefacción. La temperatura ha bajado algunas noches a -15 grados. De hecho, los ataques a la infraestructura energética han sido una constante en estos cuatro años de guerra.

El encuentro entre Zelenski y Trump en Suiza, así como el que sostuvo el enviado especial de Trump, Steve Witckoff, con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, sirvieron de antesala para conocer que se llevarán a cabo unas conversaciones trilaterales en Abu Dabi, a lo largo de este fin de semana, entre representantes rusos, ucranianos y estadounidenses. Moscú está exigiendo que las tropas ucranianas se retiren del este del país. Las concesiones territoriales son una línea roja para Kiev.

