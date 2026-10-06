Entre ellas no se encuentran el expresidente Gustavo Petro, su hijo Nicolás, la ex primera dama Verónica Alcocer ni el exministro Armando Benedetti, incluidos en la lista Clinton por la actual administración de Donald…

El Departamento del Tesoro sacó de la lista OFAC a más de 60 personas y empresas colombianas en una actualización que, en total, eliminó a 125 personas y entidades del listado conocido popularmente como lista Clinton, un registro de nombres que Estados Unidos considera ligadas al narcotráfico, el lavado de activos o terrorismo.

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Gordo Lindo y más de 60 colombianos salieron de la lista Clinton: Petro no fue excluido

Entre ellas no se encuentran el expresidente Gustavo Petro, su hijo Nicolás, la ex primera dama Verónica Alcocer ni el exministro Armando Benedetti, incluidos en la lista Clinton por la actual administración de Donald Trump.

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Entre los nombres que llaman la atención están el de Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo, narcotraficante que por tiempo cumplido quedó en libertad en 2022. En marzo de este, sin embargo, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra tres funcionarios del Inpec porpresuntas irregularidades en la liberación de Gordo Lindo, quien en 2018 luego de ser extraditado de Estados Unidos fue recluido en La Picota.

Gordo Lindo, desmovilizado de las AUC, había purgado antes una pena de nueve años en Estados Unidos por narcotráfico.

Según la Procuraduría, “existían antecedentes judiciales, sentencias condenatorias y requerimientos judiciales activos contra Zuluaga Lindo al momento de su salida del centro penitenciario”.

En la actualización de la lista se encuentran también aerolíneas, empresas del sector agropecuario, entre otras.

Es notorio el caso de Pedro Antonio Bermúdez Suaza, alias el Arquitecto, quien según las autoridades colombianas trabajó para Pablo Escobar. Fue capturado en México hace casi 10 años.

Una investigación de El Espectador encontró que Bermúdez Suaza, al momento de ser incluido en la Lista Ofac, en 2009, “oficiaba como acreditado hombre de negocios, poseedor de varias compañías, como Taxi Aéreo Antioqueño, Agroganadera Los Santos S. A. o el Grupo Falcón S.A.”.

Ahora, todas esas firmas han sido sacadas de la lista Clinton.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentó esta actualización como una “modernización” y un ajuste “en consonancia con las prioridades actuales en materia de economía, seguridad nacional y política exterior”.

Informó que entre los “elementos eliminados se incluyen personas fallecidas, empresas desaparecidas y entradas en la lista que carecen de información suficiente para una evaluación de cumplimiento rigurosa”. Asegura que antes de la determinación se llevó a cabo una “revisión interinstitucional para garantizar que las eliminaciones de hoy no perjudiquen la política exterior ni los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”.

“Las entradas en las listas de sanciones sin la información de identificación adecuada pueden obstaculizar los esfuerzos de control del sector privado al generar falsos positivos. Esto puede obligar a las instituciones financieras y a las empresas a dedicar un tiempo considerable a la revisión manual y desviar la atención de las investigaciones de cumplimiento que son coherentes con las prioridades actuales de seguridad nacional”, explicó la entidad.

Puede consultar los 125 nombres haciendo clic aquí.

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