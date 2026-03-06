Grupo de evangélicos rezan por Trump en la Oficina Oval: ¿quiénes son y por qué lo hicieron?

El presidente Donald Trump habla con periodistas antes de salir de la Casa Blanca a bordo del Marine One. Foto: EFE - SAMUEL CORUM / POOL

En el Despacho Oval de la Casa Blanca, pastores evangélicos como Tom Mullins, Robert Jeffress y Samuel Rodríguez rodearon este jueves al presidente Donald Trump, imponiéndole las manos en una oración pública por guía, sabiduría y protección en medio de tensiones globales.

La reunión, organizada por la Oficina de Fe de la Casa Blanca, reunió a destacados líderes evangélicos. El encuentro fue captado en videos e imágenes difundidos en redes sociales, donde se observa al presidente Donald Trump rodeado por los religiosos, quienes postran sus manos sobre sus hombros mientras oran por él.

🚨 JUST IN: INCREDIBLE moment as Christians pray over President Trump in the Oval Office



"We pray for your blessing and favor to rest upon him. For wisdom from Heaven to flood his heart and mind...your protection over our troops." 🙏🏻🇺🇸



CHRISTIAN NATION pic.twitter.com/zpIpnnmljp — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 5, 2026

¿Quiénes fueron los evangélicos que visitaron a Trump?

Tom Mullins: fue el pastor fundador de Christ Fellowship Church en Florida, una megachurch multisitio con más de 30.000 feligreses. Exentrenador de fútbol exitoso, cofundó Place of Hope para niños abusados y lideró la oración principal por Trump en la reunión.

Robert Jeffress: Pastor senior de la Primera Iglesia Bautista de Dallas, conocido por su apoyo incondicional a Trump desde 2016 y posiciones conservadoras contra el aborto y el matrimonio gay. Autor prolífico y comentarista en Fox News, es un aliado clave del presidente en temas de derecha religiosa.

Samuel Rodríguez: presidente de la National Hispanic Christian Leadership Conference (NHCLC), representa a millones de evangélicos hispanos. Apoya políticas pro-Israel y antiaborto, y ha orado en eventos de Trump, fortaleciendo su base latina evangélica.

En la reunión del Despacho Oval, predominó la presencia masculina entre los líderes evangélicos, con solo dos mujeres identificadas en la sala.

