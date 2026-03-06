Cuba “caerá muy pronto”, afirma Donald Trump en medio de tensiones con EE. UU.

Personas colocan una bandera de Cuba durante una manifestación frente a la antigua embajada de EE.UU. en Ciudad de México. Foto: EFE - Mario Guzmán

El presidente Donald Trump afirmó este viernes 6 de marzo, en una entrevista con CNN, que el régimen de Cuba “caerá muy pronto”, en medio de crecientes tensiones hemisféricas.

“Cuba caerá muy pronto, por cierto, no relacionado (con el tema en discusión), pero Cuba también caerá. Están deseando llegar a un acuerdo”, declaró a CNN.

El jueves, en la Casa Blanca, Trump también aseguró que es “cuestión de tiempo” para que los cubanos en EE. UU. puedan regresar a su país. Sin embargo, no precisó detalles sobre posibles planes militares futuros.

“Quieren llegar a un acuerdo, así que voy a poner a Marco Rubio con eso y veremos cómo funciona. Estamos muy concentrados en esto ahora mismo. Tenemos mucho tiempo, pero Cuba está lista después de 50 años”, añadió.

“Está haciendo un trabajo, y lo próximo será: queremos ocuparnos de esa Cuba especial”, dijo Trump, refiriéndose a su secretario de Estado, Rubio. “Está esperando. Pero dice: ‘Terminemos con esto primero’. Podríamos hacerlo todo a la vez, pero ocurren cosas malas. Si observamos a los países a lo largo de los años, vemos que si lo hacemos todo demasiado rápido ocurren cosas malas. No vamos a permitir que nada malo le pase a este país”.

Por su parte, Rubio afirmó recientemente en Bloomberg que Cuba “no tiene economía” y que sus líderes prefieren “controlar un país moribundo antes que permitirle prosperar”, al criticar su negativa a reformar por temor a perder el poder.

Rubio también ha liderado negociaciones discretas con Raúl Guillermo Rodríguez Castro (“Raulito”), nieto de 41 años de Raúl Castro y figura influyente dentro del régimen, según reveló Axios en febrero de 2026.

Cuba atraviesa una grave crisis política y económica, impulsada por el bloqueo petrolero de EE. UU. iniciado en enero de 2026 bajo Donald Trump, que corta el suministro de crudo desde Venezuela, México y otros países tras la caída de Nicolás Maduro, dejando reservas para solo 15 a 20 días.

