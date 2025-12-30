Guarderías en EE. UU. bajo sospecha de fraude: la nueva munición de Trump contra demócratas

El gobierno de EE. UU. indaga en presuntos fraudes en centros de cuidado infantil en Minnesota. Foto: AFP - RYAN COLLERD

Agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) intensificaron operativos en Minneapolis, estado de Minnesota, para indagar presuntos fraudes en centros de cuidado infantil, muchos de ellos administrados por miembros de la comunidad somalí, en lo que podría ser un enorme escándalo de corrupción en Estados Unidos.

Todo empezó con un video publicado por Nick Shirley, un creador de contenido conservador conocido por difundir mensajes antiinmigrantes y antimusulmanes, en el que recorre varios centros de cuidado infantil en Minnesota y asegura que muchos no operan realmente, pese a recibir fondos públicos del programa estatal de asistencia para el cuidado de niños (CCAP). En algunos casos, Shirley mostró edificios cerrados o sin niños a la vista, sugiriendo que se trataba de un esquema de fraude masivo.

Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y fueron amplificadas por figuras clave del ecosistema político republicano. El vicepresidente JD Vance compartió el video y afirmó que los responsables estaban “robando dinero y poder político” a los ciudadanos de Minnesota. Elon Musk, por su parte, también ayudó a viralizar el contenido. Días después, el DHS anunció que agentes estaban “sobre el terreno” investigando un “fraude rampante” en guarderías y otros programas sociales del estado.

¿Qué dicen las autoridades en Minnesota?

Las autoridades estatales y expertos en regulación del cuidado infantil han puesto en duda tanto el método como las conclusiones del video. Tikki Brown, comisionada del Departamento de Niñez, Juventud y Familias de Minnesota, reconoció que cualquier denuncia de fraude debe tomarse en serio, pero cuestionó la forma en que Shirley recopiló la información.

“Tenemos dudas sobre algunos de los métodos usados en el video”, afirmó, según recogió la BBC, al tiempo que recordó que los centros mencionados han sido objeto de inspecciones regulares.

Un análisis posterior de CBS News encontró que la mayoría de las guarderías señaladas por Shirley contaban con licencias activas y habían sido visitadas por reguladores estatales en los últimos seis meses. Dos de los centros habían cerrado, pero uno de ellos reabrió posteriormente. En al menos un caso, el administrador explicó que el video fue grabado fuera del horario de funcionamiento, algo que el creador de contenido no aclaró en su denuncia.

En Minnesota, los centros de cuidado infantil están sujetos a inspecciones frecuentes, muchas de ellas sin previo aviso, con listas de verificación que pueden superar los 400 ítems, según CNN. Además, el financiamiento del CCAP no depende de cuántos niños estén físicamente presentes en un momento dado, sino de cuántos estén formalmente inscritos. Esto significa que la ausencia de niños durante una visita puntual no constituye, por sí sola, una prueba de fraude.

Una postura contra los migrantes, detrás del escándalo en EE. UU.

Aun así, el video sirvió como catalizador para una respuesta federal mucho más amplia. Funcionarios del FBI y del DHS confirmaron un “aumento de recursos” en el estado, con visitas a decenas de negocios y la reapertura de investigaciones que, según las agencias, ya estaban en curso desde antes. El director del FBI, Kash Patel, afirmó que los indicios conocidos podrían ser “solo la punta de un iceberg mucho mayor” y prometió seguir “el rastro del dinero”.

Este endurecimiento se inscribe en una ofensiva más amplia de la administración de Donald Trump contra Minnesota, un estado gobernado por demócratas y hogar de la mayor comunidad somalí del país. En semanas recientes, ICE lanzó operativos específicos contra inmigrantes somalíes indocumentados, mientras el propio Trump reiteraba que no quería a personas de origen somalí en Estados Unidos.

En declaraciones públicas, Trump llegó a decir que deberían “volver a donde vinieron” y calificó a miembros de esa comunidad con términos despectivos. Por su parte, el gobernador del estado, Tim Walz, respondió acusando al gobierno federal de usar el tema del fraude como excusa para estigmatizar a los inmigrantes.

“Damos la bienvenida a cualquier ayuda para investigar delitos reales, pero montar un espectáculo mediático y atacar indiscriminadamente a comunidades enteras no es una solución” dijo Walz, quien recordó que su administración ha impulsado reformas para fortalecer la supervisión del gasto público y negó que el estado haya ignorado señales de alerta.

El pasado reciente del estado, sin embargo, hace que el escrutinio frente a un posible caso de corrupción sea mayor. Minnesota fue escenario del mayor fraude conocido de ayudas pandémicas en EE. UU., el caso Feeding Our Future, que involucró unos 250 millones de dólares y derivó en decenas de condenas.

La mayoría de los acusados en este caso eran de origen somalí, un hecho que ha sido utilizado por Trump y sus aliados para generalizar acusaciones contra toda la comunidad, pese a que líderes locales insisten en que se trata de una minoría. Por eso, organizaciones de derechos civiles advierten que el impacto de esta narrativa va más allá de los tribunales.

“Cuando se estigmatiza a toda una comunidad, las consecuencias son inmediatas”, señaló Jaylani Hussein, director del capítulo de Minnesota del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses, a CNN. “Las familias viven con miedo, los negocios se ven afectados y la confianza en las instituciones se erosiona”, agregó.

