Hacinados y con poca comida: así viven los latinos presos en Alligator Alcatraz

El argentino Fernando Artese, de 63 años, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cerca de Júpiter, en el estado de Florida. Una infracción de tránsito lo llevó a ser capturado y enviado al centro de detención migratoria que fue recientemente inaugurado por el presidente Donald Trump.

La esposa de Artese le comentó al diario La Nación que la detención sucedió cuando ellos decidieron salir de Estados Unidos rumbo a Argentina. El plan era emprender un viaje por carretera hacia California, luego cruzar a México y continuar su camino hacia Suramérica.

Sin embargo, en el trayecto fueron interceptados por unos policías. En ese momento, Artese no tenía una licencia de conducción válida, razón por la cual lo que empezó siendo una infracción de tránsito, terminó en un proceso de verificación de antecedentes y en la intervención del ICE. Tras ser llevado a una prisión local, donde revisaron su estatus migratorio, fue trasladado a Alligator Alcatraz.

Allí, según las denuncias de su familia, las condiciones en las que está son deplorables. “Lo tienen como en un búnker o un gallinero, con hasta 32 personas en una jaula. Cuando ingresan al comedor los tienen con las manos en la nuca como criminales. Es una desidia”, sostuvo su esposa ante el medio de comunicación argentino.

También señaló problemas sanitarios dentro del establecimiento: “Los despiertan a las dos de la mañana para ducharse con agua hirviendo y con un aire acondicionado intenso. Las personas están presentando dolores de garganta o fiebre, por lo que es un caldo de cultivo de enfermedades”.

Mientras se está a la espera de la definición de lo que viene para él, se sabe que Artese y su esposa decidieron dejar Argentina y migrar a España tras la crisis económica conocida como el “corralito”, que se desarrolló a principios de los años 2000. Allí permanecieron por 15 años, diez en Madrid y cinco en Islas Canarias, hasta que él optó por viajar a Estados Unidos con el Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes, documento que solo le permitía tener una corta estancia allí. Ese papel ya está vencido, pues lleva más de 10 años viviendo en Florida con su familia, que en principio ingresó con visa de estudiante, tanto en el caso de su esposa como en el de su hija.

Denuncias por el hacinamiento en Alligator Alcatraz

Unos legisladores de Florida que visitaron la prisión durante el fin de semana aseguraron haber escuchado a los detenidos pidiendo ayuda y clamando “libertad”, en medio de un calor sofocante, infestaciones de insectos y comidas escasas.

“Básicamente, están hacinados, pared con pared de personas, 32 detenidos por jaula”, dijo la representante Debbie Wasserman Schultz, quien trabaja por el Distrito 25 de Florida, durante una conferencia de prensa tras la visita a la instalación. Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas la describieron como un lugar con estándares de detención más altos que muchas prisiones estadounidenses.

La esposa de un guatemalteco de 43 años que actualmente está detenido en Alligator Alcatraz le contó a CNN que su marido está soportando condiciones muy duras: “Hay demasiados mosquitos (…). Los detenidos están en carpas y hace mucho calor allí (...). No hay suficiente comida. Los enfermos no reciben medicinas. Cada vez que le pregunto por su situación, me dice que está mal”.

Según se lee en el medio el Miami Herald, más de 250 personas figuran únicamente por infracciones migratorias, sin condenas penales ni cargos pendientes en Estados Unidos. Los datos se basan en una lista de más de 700 personas que se encuentran recluidas en tiendas de campaña y celdas de malla metálica en el centro de detención temporal de Florida, en los Everglades, o que parecen estar programadas para ser transferidas allí.

