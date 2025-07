Mujer es asesinada por su expareja en México con un fusil

Varias mujeres protestan para exigir justicia ante la creciente ola de feminicidios este sábado, en Ciudad Juárez (México). Foto: EFE - Luis Torres

Un hombre asesinó con un fusil a su expareja de 28 años en una calle del estado de Jalisco, México, el sábado. El crimen, captado por una cámara de seguridad y viralizado en cuestión de horas, se ha convertido en un símbolo más de la violencia de género que atraviesa a México.

🔑Las claves del feminicidio en México (por si tiene afán)

Una cámara de seguridad grabó el ataque, y el video se viralizó en redes sociales.

La Fiscalía abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio y busca al agresor.

ONU Mujeres recuerda que cada día entre 9 y 10 mujeres son asesinadas en México y la mayoría de casos quedan sin seguimiento.

👉 ¿Por qué importa?

El asesinato de Jalisco recuerda, una vez más, que la violencia contra las mujeres en México no se limita a cifras frías: son historias de vidas truncadas y familias destrozadas.

Mientras las autoridades buscan al agresor de Jalisco, colectivos feministas insisten que no basta con indignarse en redes sociales, pues se requiere seguimiento, reformas efectivas y apoyo real a las víctimas y sus familias. Cada día, una nueva historia reemplaza a la anterior, y la memoria de las mujeres asesinadas no puede quedar en el olvido.

📌 El contexto: mujeres asesinadas a diario

De acuerdo con un informe de ONU Mujeres de 2024, entre 9 y 10 mujeres son asesinadas a diario en México. En 2023, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 848 víctimas de feminicidio y 2.591 homicidios dolosos de mujeres, para un total de 3.439 víctimas. Es decir que apenas el 25% de estos asesinatos fueron investigados como feminicidios.

El informe advierte que, más allá del impacto mediático inicial, la mayoría de estos casos no reciben seguimiento. Las familias quedan en un limbo jurídico y social, sin saber si el feminicida ha sido procesado o condenado, y sin apoyo adecuado para los hijos y familiares de las víctimas.

ONU Mujeres recuerda también que sentencias emblemáticas como las de Mariana Lima y Karla Pontigo marcaron un precedente al exigir investigaciones con perspectiva de género y estándares de derechos humanos más altos, pero estas buenas prácticas siguen siendo la excepción, no la regla.

🔍 Feminicidios en México: la continua lucha de las familias por la verdad

Casos mediáticos en México se han convertido en tendencia durante días, pero luego se desvanecen en la memoria colectiva. Las familias, sin embargo, siguen luchando.

Uno de los ejemplos es el de Yang Borrego, una joven de 21 años encontrada muerta en 2014 en su departamento en Ciudad de México. Su expareja, Juan Humberto Martínez Cortés, más conocido como “El Matanovias”, aseguró que ella se había suicidado, versión que las autoridades aceptaron inicialmente.

Durante años, su madre, Mónica Borrego, recabó pruebas y testimonios sobre la violencia que él ejercía: la aislaba, la agredía y hasta quemó su ropa.

En 2016, las autoridades cerraron el caso, pero la lucha de Mónica continuó. Tiempo después, el mismo hombre fue vinculado a la muerte de otra joven, lo que dio nuevas herramientas para reabrir la investigación. Tras casi una década de búsqueda de justicia, en 2023 finalmente fue sentenciado a 52 años de prisión por feminicidio agravado.

“Por un lado, la sentencia es un alivio”, dijo Mónica. “Por otro lado, me dio mucho coraje porque mi hija no está viva. Una sentencia no devuelve la vida, pero sí puede abrir un camino para que otras familias no pasen por lo mismo”, agregó.

