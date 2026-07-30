EE. UU. e Irán reanudan ataques y Oriente Medio está al borde de una guerra a gran escala

Varias personas caminan junto a misiles iraníes zolfaghar, expuestos en la plaza Azadi de Teherán. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

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Estados Unidos anunció que el jueves completó una “intensa oleada de ataques” contra Irán en represalia por los ataques de Teherán contra bases estadounidenses en Jordania, lo que está acercando a Oriente Medio a una guerra a gran escala. Los conflictos en otros frentes amenazan con involucrar a más países en ello.

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Los nuevos ataques ejecutados por Washington se lanzaron horas después de que el presidente Donald Trump prometiera golpear a Irán “con mucha fuerza” tras una pausa de varios días en las hostilidades entre ambas partes. Según informó el Comando Central, los blancos fueron decenas de objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluidos centros de mando militar.

En paralelo, las autoridades egipcias anunciaron que el país fue atacado por primera vez desde el estallido de la guerra en febrero, luego de que el día anterior ocurriera un ataque con un dron no identificado en uno de sus puertos. Por su parte, el Ejército jordano afirmó haber derribado cinco misiles lanzados desde Irán, aunque Teherán no se ha atribuido la responsabilidad sobre ello. Anteriormente, Arabia Saudita también reconoció su participación directa en la guerra.

La agencia estatal de noticias Irna informó de ataques en varias ciudades de la provincia suroccidental de Juzestán, así como en la isla de Qeshm, en el golfo Pérsico. Según esa información, que cita a las autoridades provinciales iraníes, los ataques estadounidenses afectaron a zonas cercanas a las ciudades de Abadán, Shadegan, Arvandkenar y Ahvaz.

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Tras ello, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán detalló, de acuerdo con lo publicado en medios estatales, que tres de sus miembros murieron en una ofensiva estadounidense en la provincia noroccidental de Zanjan.

Entretanto, Pakistán, que ha mediado entre Estados Unidos e Irán, indicó que continúan los esfuerzos diplomáticos para contener las hostilidades. Tahir Andrabi, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán, declaró el jueves en una rueda de prensa que “las negociaciones entre las partes siguen en curso para normalizar la situación”.

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