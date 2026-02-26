Hillary Clinton asegura ante el Congreso que no conocía los crímenes de Jeffrey Epstein

Foto de referencia de Hillary Clinton en una rueda de prensa del 36.º Praemium Imperiale en Tokio, Japón, el 21 de octubre de 2025. Foto: EFE - RODRIGO REYES MARIN

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton dijo a legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que no tenía conocimiento de los crímenes de Jeffrey Epstein ni de Ghislaine Maxwell.

“No tenía idea de sus actividades criminales. No recuerdo haberme encontrado nunca con el señor Epstein”, afirmó Hillary Clinton en una declaración inicial que compartió en redes sociales.

En el comunicado, Hillary Clinton cuestionó el alcance de la investigación legislativa sobre el caso de Jeffrey Epstein y señaló inconsistencias en la citación de testigos. La exsecretaria de Estado afirmó que, aunque el Comité asegura evaluar la actuación del Gobierno federal frente a las pesquisas y procesos judiciales contra Epstein, citó a ocho altos funcionarios que lideraban el Departamento de Justicia o el FBI en ese momento, de los cuales solo uno compareció.

Además, indicó que a cinco de los seis exfiscales generales se les permitió limitarse a presentar breves declaraciones escritas en las que aseguraron no tener información relevante que aportar.

Su declaración da inicio a dos días de testimonios que también contarán con la participación del expresidente Bill Clinton.

Se espera que su declaración dure todo el día del jueves. James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, afirmó que la declaración de Hillary Clinton será “extensa” y advirtió que la del expresidente Bill Clinton, programada para mañana, probablemente será “aún más larga”.

Adicionalmente, en su declaración inicial, la exsecretaria de Estado resaltó las décadas de labor en diversos cargos públicos dedicadas a salvaguardar a mujeres y niñas, así como a erradicar la trata de personas.

Destacó que Jeffrey Epstein fue un “individuo atroz”, aunque “lejos de ser el único”, y exhortó al comité a indagar sin sesgos partidistas, incluyendo la citación de Donald Trump para testificar.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, liderado por el republicano Comer, emitió citaciones a Bill y Hillary Clinton desde agosto de 2025 para esclarecer cualquier relación con Epstein, incluyendo vuelos en su jet privado y posibles conexiones con su red de abusos.

Inicialmente se negaron a colaborar y propusieron entregar declaraciones juradas o conceder entrevistas limitadas, lo que en enero de 2026 llevó a amenazas de cargos por desacato al Congreso.

Su esposo, Bill Clinton, aparece en varias fotografías y es mencionado en los archivos de Epstein, vinculados a encuentros sociales como vuelos en su jet privado y eventos con Ghislaine Maxwell, aunque nunca ha sido acusado de irregularidades por las víctimas.

