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"Hipocresía": EE. UU. llama a encargado de negocios en Nicaragua tras rechazo a embajadora

Managua, dijo Washington, rechazó darle el visto bueno a su embajadora designada.

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Agencia AFP
ATHENS (Greece), 07/10/2026.- US Secretary of State Marco Rubio addresses the media with Greek Foreign Minister Giorgos Gerapetritis (not pictured) after their meeting at the Ministry of Foreign Affairs in Athens, Greece, 07 October 2026. Rubio is visiting Athens for the launch of the 6th Greece-US Strategic Dialogue, focusing on defense, energy, and regional cooperation (Grecia, Atenas) EFE/EPA/GEORGE VITSARAS
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. / EFE
Foto: EFE - GEORGE VITSARAS

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Estados Unidos llamó a consultas a su encargado de negocios en Managua ante el rechazo del gobierno nicaragüense a darle el visto bueno a su embajadora designada, anunció este martes el Departamento de Estado.

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El rechazo de Managua a la embajadora designada Natasha Franceschi "demuestra la hipocresía de su retórica de respeto mutuo y su deseo de montar un espectáculo político a costa del pueblo nicaragüense" explicó el comunicado de prensa.

"Por instrucciones del secretario de Estado Marco Rubio, el encargado de negocios Elias Baumann regresa a Washington para realizar consultas cruciales" explicó el texto.

Daniel Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, de 75, gobiernan Nicaragua con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

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La decisión de los copresidentes de rechazar a la embajada nominada, "una diplomática de carrera", de acuerdo con el Departamento de Estado, "demuestra su absoluta falta de voluntad para entablar un diálogo diplomático productivo".

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Por Agencia AFP

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