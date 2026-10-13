"Hipocresía": EE. UU. llama a encargado de negocios en Nicaragua tras rechazo a embajadora

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Estados Unidos llamó a consultas a su encargado de negocios en Managua ante el rechazo del gobierno nicaragüense a darle el visto bueno a su embajadora designada, anunció este martes el Departamento de Estado.
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El rechazo de Managua a la embajadora designada Natasha Franceschi "demuestra la hipocresía de su retórica de respeto mutuo y su deseo de montar un espectáculo político a costa del pueblo nicaragüense" explicó el comunicado de prensa.
"Por instrucciones del secretario de Estado Marco Rubio, el encargado de negocios Elias Baumann regresa a Washington para realizar consultas cruciales" explicó el texto.
Daniel Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, de 75, gobiernan Nicaragua con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.
La decisión de los copresidentes de rechazar a la embajada nominada, "una diplomática de carrera", de acuerdo con el Departamento de Estado, "demuestra su absoluta falta de voluntad para entablar un diálogo diplomático productivo".
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