Hitler Mussolini Simeón, el segundo "Hitler" que es elegido alcalde en Perú

Simeón Flores, cuyos nombres de pila son los apellidos del dictador nazi Aldolf Hitler, de Alemania; y del dictador fascista Benito Mussolini, postuló en las elecciones…

El peruano Hitler Mussolini Simeón Flores, de 45 años, será el próximo alcalde de centroizquierda del municipio rural de Queropalca, en la región central de Huánuco, a partir del 1 de enero, al imponerse por una diferencia de 25 votos a su rival electoral del partido de ultraderecha Renovación Popular, según el escrutinio oficial de las elecciones celebradas el domingo.

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Simeón Flores, cuyos nombres de pila son los apellidos del dictador nazi Aldolf Hitler, de Alemania; y del dictador fascista Benito Mussolini, postuló en las elecciones peruanas por el partido de centroizquierda Ahora Nación con el que obtuvo el 34,5 % de votos válidos.

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El virtual alcalde de Queropalca ganó con 229 votos, de un total de 663 votos válidos en esa pequeña localidad andina, frente a los 204 votos a favor de su contrincante de Renovación Popular, Gaspar Osorio, que alcanzó el 30,7 % del sufragio.

Hitler Mussolini Simeón Flores estuvo afiliado hasta el año pasado al partido fujimorista Fuerza Popular, de la actual mandataria Keiko Fujimori, según su declaración de trayectoria partidaria al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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El partido Ahora Nación postuló en las pasadas elecciones presidenciales, de abril último, al académico Alfonso López Chau, que también se presentó a la Cámara de Senadores y actualmente forma parte del Parlamento por el periodo 2026-2031.

No es la primera vez que un Hitler llega a ser alcalde en Perú, pues Hitler Guesclin Alba Sánchez, apodado ‘El Hitler Bueno’, ya fue elegido para este cargo en el municipio de Yúngar, de la andina región de Áncash, donde en 2018 fue reelecto al ganarle los comicios municipales a Lenin Vladimir Rodríguez Valverde.

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