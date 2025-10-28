Huracán Melissa en vivo: “Se espera una situación catastrófica en Jamaica”

otografía de la playa pesquera de Port Henderson este lunes en Jamaica. Foto: EFE - Rudolph Brown

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los efectos del huracán Melissa, de categoría 5, golpean ya Jamaica con vientos catastróficos y lluvias torrenciales y se prevé que tocará tierra en esta isla las “próximas horas” manteniendo su intensidad extrema, informó este martes el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

📌 Datos clave del huracán

Melissa se aproxima a la costa occidental de Jamaica con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora (175 millas por hora).

La Federación Internacional de la Cruz Roja estimó este martes 28 de octubre que el huracán dejará 1.500.000 afectados en el Caribe.

Apunta así a convertirse en el peor huracán que ha azotado la isla en este siglo, según informó este martes 28 de octubre Anne-Claire Fontan, especialista en ciclones tropicales de la Organización Meteorológica Mundial, en una rueda de prensa en Ginebra.

Se espera que cruce el sureste de Cuba el miércoles y llegar a las Bahamas el jueves.

📌Algunas recomendaciones

Se ha recomendado extremar precauciones: evitar trepar techos, asegurar sacos de arena o cortar árboles.

Tampoco se recomienda conducir por carreteras inundadas o zonas con escombros.

En Jamaica las autoridades han preparado más de 800 refugios para acoger a la población evacuada.

🔴 Siga aquí el minuto a minuto del avance de la tormenta. Le recomendamos actualizar la página para obtener la información más reciente. 🔴

“Melissa se fortalece a medida que la pared norte del ojo se acerca a la costa sur de Jamaica”, informó a las 9 a. m. el Centro Nacional de Huracanes.

Más temprano había advertido: “El ojo del huracán Melissa, de categoría 5 extremadamente peligroso, se acerca al oeste de Jamaica. Se esperan vientos catastróficos, inundaciones repentinas y marejadas ciclónicas en la isla hoy”.

Hurricane #Melissa 9AM EDT Update: @53rdWRS find Melissa stronger as the northern eyewall is approaching the southern coast of Jamaica. For the latest visit https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/y2xUCDsFVe — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 28, 2025

El centro del ciclón se encuentra a 90 kilómetros (55 millas) al sur-sureste de Negril, en el extremo occidental de la isla, desplazándose hacia el nornoreste a 11 kilómetros por hora (7 millas por hora).

Melissa apunta a convertirse en el peor huracán que ha azotado la isla en este siglo, según informó este martes 28 de octubre Anne-Claire Fontan, especialista en ciclones tropicales de la Organización Meteorológica Mundial, en una rueda de prensa en Ginebra.

Una vez que el huracán haya abandonado tierra, en el primer lugar de las prioridades estará “salvar vidas, luego alimentos, agua potable, refugios y atención médica”, explicó por su parte el portavoz de la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU, Jens Laerke.

“Luego vendrá el momento de la reconstrucción y nosotros estaremos allí, como lo hemos estado antes de que esto ocurra”, agregó.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com