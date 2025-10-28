Nuevos ataques de EE. UU. en el Pacífico matan a 14 personas, informa el Pentágono

Imagen de una supuesta narcolancha siendo atacada en el Pacífico. Foto: AFP - HANDOUT

Estados Unidos informó sobre nuevos ataques contra cuatro presuntas narcolanchas en el océano Pacífico que habrían matado a 14 personas.

“Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas (DTO) que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental”, informó este martes el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

“Las cuatro embarcaciones eran conocidas por nuestro aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban estupefacientes”, agregó.

Sobre las personas, informó que “ocho narcoterroristas hombres se encontraban a bordo de los buques durante el primer ataque. Cuatro narcoterroristas hombres se encontraban a bordo del buque durante el segundo ataque. Tres narcoterroristas hombres se encontraban a bordo del buque durante el tercer ataque. Un total de 14 narcoterroristas murieron durante los tres ataques, con un sobreviviente”.

Detalló que todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales.

“Respecto al sobreviviente, el USSOUTHCOM inició inmediatamente los protocolos estándar de Búsqueda y Rescate (SAR); las autoridades SAR mexicanas aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate”.

Insistió en comparar a estos supuestos “narcoterroristas” con grupos como Al-Qaeda: “Recibirán el mismo trato. Los rastrearemos, los conectaremos con redes y, luego, los cazaremos y los eliminaremos”. Le puede interesar: Más allá de la etiqueta: ¿por qué es peligrosa la comparación de cárteles con Al Qaeda?

En más de una decena de ataques Estados Unidos ha matado a alrededor de 50 personas. La Casa Blanca asegura que antes de atacar sabe exactamente quiénes son y para quién trabajan los tripulantes de las embarcaciones.

Y aunque Estados Unidos no suele dar detalles sobre sus labores de inteligencia, el gobierno “no ha proporcionado detalles sobre cómo supo que las embarcaciones transportaban drogas”, ni sobre las personas muertas en los ataques, como expone The New York Times. Lea más sobre esto: ¿Cómo decide EE. UU. qué embarcaciones atacar? Esto sabemos

La ofensiva ha producido el rechazo internacional, tanto de gobiernos como de organizaciones que tachan estas acciones como ejecuciones extrajudiciales. Así, por ejemplo, lo ha calificado Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien, a su vez, ha sido calificado por la Casa Blanca como un líder narcotraficante, un “lunático” e incluido en la Lista Clinton en medio de una profunda crisis diplomática entre Bogotá y Washington.

Tras el primer ataque perpetrado en el Pacífico, Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para las Américas, aseguró que dicha acciones “constituyen ejecuciones extrajudiciales”.

