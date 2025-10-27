¿Presidencias eternas en África? Estos son los líderes con mandatos más largos

El presidente marfileño Alassane Ouattara presentó su candidatura para las elecciones presidenciales de octubre en Abiyán. Foto: EFE - LEGNAN KOULA

Este lunes, 27 de octubre, el presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, fue reelegido para un cuarto mandato con un 89,77 % de los votos, según resultados provisionales de la Comisión Electoral Independiente.

Las elecciones, caracterizadas por una baja participación, reavivaron el debate sobre la permanencia prolongada de líderes en algunos países africanos y las preocupaciones sobre tendencias autoritarias.

Este no es un caso aislado en un continente donde sus líderes se destacan por sus prolongadas permanencias en el poder, muchas veces en contextos de escasa competencia política y reformas constitucionales para permitir su reelección continúa, según Business Day.

Estos son algunos de los presidentes africanos con los mandatos más prolongados en el continente:

Paul Biya (Camerún)

Paul Biya es presidente desde noviembre de 1982, lo que lo convierte en el segundo jefe de Estado africano con más tiempo en el poder y uno de los más ancianos gobernantes mundiales.

Ascendió al poder tras la renuncia del expresidente Ahmadou Ahidjo y consolidó su control mediante la supresión de rivales políticos.

Su régimen ha sido acusado de autoritarismo, con denuncias extendidas de fraude electoral sistemático y fuerte represión a la oposición.

Bajo su mandato, Camerún enfrenta graves problemas de derechos humanos y corrupción, aunque sigue siendo un país estratégico con apoyo internacional, especialmente de Francia, según Business Day.

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (Guinea Ecuatorial)

En el poder desde agosto de 1979, cuando encabezó un golpe de Estado que derrocó a su tío, el dictador Francisco Macías Nguema.

Su gobierno ha sido calificado como autoritario y se ha caracterizado por un alto grado de corrupción y violaciones a los derechos humanos, aunque también ha supervisado el desarrollo económico, especialmente gracias a la explotación petrolera.

Obiang ha gobernado con amplios poderes, incluyendo la facultad de gobernar por decreto, y ha colocado a miembros de su familia en cargos clave, consolidando un sistema político con tintes dictatoriales.

Durante su mandato, Guinea Ecuatorial se ubicó como uno de los países africanos con mayores ingresos per cápita gracias al petróleo, pese a la desigualdad y problemas sociales persistentes, según Business Day.

Denis Sassou Nguesso (República del Congo)

Fue presidente de 1979 a 1992 y, tras un período de oposición durante la guerra civil, regresó al poder en 1997, acumulando cerca de 40 años de gobierno.

Sassou Nguesso ha dirigido el país mediante un régimen autoritario, aprobando reformas constitucionales que le han permitido eliminar los límites a los mandatos presidenciales.

Su gobierno ha estado marcado por conflictos internos, disputas bélicas y acuerdos con organismos internacionales para financiación. También se ha evidenciado un fuerte control sobre las instituciones y acusaciones de corrupción, según el Barcelona Centre of Internacional Affairs.

Yoweri Museveni (Uganda)

Presidente desde 1986, Museveni lleva cerca de cuatro décadas en el poder tras liderar un movimiento guerrillero que derrocó al régimen previo.

Inicialmente, recibió reconocimiento internacional por su impulso a reformas económicas y estabilidad, pero en años recientes ha sido acusado de manipular la ley para eliminar los límites constitucionales a los mandatos.

Museveni ha mantenido un régimen represivo contra la oposición, consolidando su poder mediante la cooptación política y control sobre el aparato estatal, según Business Day.

Isaias Afwerki (Eritrea)

Primer presidente desde la independencia en 1993, Afwerki ha ejercido un control absoluto sobre Eritrea sin elecciones ni división real del poder.

Su gobierno es considerado una dictadura totalitaria caracterizada por el servicio militar obligatorio indefinido, represión política extrema, violaciones de derechos humanos y ausencia de libertad de prensa. Eritrea bajo su mandato se ha aislado casi completamente internacionalmente, y enfrenta graves problemas económicos y sociales.

