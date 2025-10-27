¿Qué pasó? CNN disminuye cobertura de Trump tras visita de su CEO a la Casa Blanca

Trabajadores iniciaron la demolición del Ala Este de la Casa Blanca para construir el nuevo salón de baile del presidente Trump. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

El CEO de CNN, Mark Thompson, ordenó un cambio en la cobertura del presidente Donald Trump días después de realizar una visita a la Casa Blanca, según informaron varias fuentes cercanas a la cadena y reportes periodísticos recientes.

La directiva pidió a los equipos de CNN reducir la atención mediática sobre la demolición del Ala Este de la Casa Blanca, un proyecto impulsado por Trump que incluye la construcción de un nuevo salón de baile. La orden sorprendió a algunos miembros del personal, quienes indicaron que la justificación era que la audiencia mostraba poco interés en este tema.

Esta visita de Thompson, realizada para promover un nuevo producto de streaming y fomentar la participación de funcionarios de la administración Trump en la cadena, ha generado dudas sobre una posible presión desde la Casa Blanca para modificar la narrativa sobre la presidencia de Trump, según The New Republic.

Históricamente, CNN ha mantenido una relación tensa con Trump, quien ha acusado a la cadena de sesgar informaciones en su contra. Además, Warner Bros. Discovery, propietaria de CNN, está en proceso de ser vendida, y un posible comprador con vínculos a Trump genera expectativas sobre futuras orientaciones editoriales en la cadena.

CNN aún no ha confirmado oficialmente la existencia de una política explícita para suavizar la cobertura del presidente, pero las fuentes aseguran que la orden se ha dejado sentir en el trabajo diario de la redacción.

“Esto es una conjetura imprudente e irresponsable, sin ninguna verificación de hechos antes de la publicación”, dijo un portavoz de CNN en un comunicado a The New Republic frente a las afirmaciones del medio sobre una posible censura al canal por parte de la Casa Blanca.

