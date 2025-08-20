ICE captura a influencer colombiana en Los Ángeles por videos sobre redadas

Leidy Tatiana Mafla-Martínez tiene 41.500 seguidores en TikTok, plataforma desde la que ha denunciado las redadas de ICE hacia los migrantes en Estados Unidos. Foto: Archivo Particular

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos se pronunció sobre el caso de la influencer colombiana Leidy Tatiana Mafla-Martínez, detenida por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras hacerse viral en TikTok al compartir videos de redadas contra migrantes en Los Ángeles.

🔑Las claves del arresto de la influencer colombiana (por si tiene afán)

ICE arrestó a la influencer colombiana Leidy Tatiana Mafla-Martínez en Los Ángeles.

Se hizo viral en TikTok por mostrar redadas migratorias sin censura.

El DHS la calificó como “extranjera ilegal criminal” y recordó una condena en su contra por conducir bajo la influencia del alcohol.

Fue detenida el 15 de agosto. El arresto quedó grabado en vivo.

El caso desató críticas en redes contra las políticas migratorias de Trump.

A través de sus redes oficiales, el DHS calificó a Mafla-Martínez como una “extranjera ilegal criminal de Colombia” y recordó que en el país ya había sido condenada por conducir en estado de embriaguez.

La influencer tiene 41.500 seguidores en TikTok que consiguió gracias a sus videos informativos en español sobre los operativos de ICE en California, en ellos mostraba las redadas que hacían los oficiales, en los videos aparecían sus vehículos y sus rostros sin ninguna censura.

Su arresto sucedió el 15 de agosto y fue registrado en una transmisión en vivo en TikTok. Las imágenes muestran cómo los oficiales la sacan de su carro a la fuerza, mientras ella grita, y cómo es tirada al suelo por ellos.

Testigos de la escena aseguraron que vieron cómo los agentes le quitaron el celular mientras estaba siendo trasladada, según El Colombiano. Sin embargo, su cuenta de TikTok sigue activa.

Leidy Tatiana Mafla-Martinez is a Colombian immigrant and TikTok influencer known for documenting and exposing ICE raids and immigration enforcement. Her arrest sparked outrage, highlighting ICE’s harsh tactics and the urgent need for justice and compassion for immigrants. pic.twitter.com/Cjtjvyduhi — NowThis Impact (@nowthisimpact) August 18, 2025

La influencer colombiana habría ingresado a Estados Unidos en el 2022, según lo que informan las autoridades, y habría sido liberada de custodia migratoria durante la administración de Joe Biden.

Además de compartir este tipo de contenido en redes, Mafla-Martínez también asistía a las protestas como activista. El 8 de agosto participó en una protesta contra la agencia del gobierno de Trump y, días antes, había festejado en redes sociales la fuga de tres migrantes que permanecían bajo custodia en Los Ángeles.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, declaró a Newsweek que la detención estuvo relacionada con la condena previa por conducir bajo los efectos del alcohol y destacó que Martínez fue trasladada a un hospital tras presentar problemas respiratorios durante el procedimiento.

Sin embargo, en redes sociales empezaron a llover las críticas hacia el gobierno de Donald Trump y sus políticas migratorias. Según Infobae, varios influencers se pronunciaron, alertando frente a “los riesgos de censura disfrazada de orden público”.

