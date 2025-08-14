Deportación de colombianos desde EE. UU.: cifras récord y vuelos fantasma en 2025

En 2025 se han deportado 23.045 ciudadanos colombianos que permanecían indocumentados en Estados Unidos. Foto: EFE - Mariano Macz

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las deportaciones de colombianos desde Estados Unidos alcanzaron en 2025 su nivel más alto en una década. Bajo la administración de Donald Trump, se estarían utilizando vuelos sin identificación ni rastreo para evitar el control público sobre estos operativos.

🔑Las claves de las cifras de deportación de colombianos (por si tiene afán)

Deportaciones de colombianos alcanzan récord en 2025, se reportan 23.405 connacionales deportados.

Vuelos sin identificación dificultan el rastreo.

Trump endurece su agenda migratoria con nueva ley.

Colombia es el quinto país con más deportados.

Aumento del presupuesto impulsa más operativos de ICE.

Las estrictas políticas migratorias de Donald Trump han llevado a que se aumente en un 15% los vuelos de deportación, respecto al mismo periodo del año pasado, según informa Caracol Radio. En lo que va del año se han reportado 100.000 vuelos y solo en junio se deportaron 18.000 personas.

Un informe de Oxford Economics publicado en junio de este año proyecta que la inmigración neta en Estados Unidos disminuirá a 500,000 personas en 2025, lo que implica una reducción anualizada de 300,000 inmigrantes dentro de la población indocumentada.

Le recomendamos: Fue “aterrador”: el ICE detuvo a una mujer de Nueva Zelanda y a su hijo en EE. UU.

📌 Aumentan las cifras de colombianos deportados

Los colombianos han sentido con fuerza el impacto de las medidas migratorias impuestas por el presidente Donald Trump. En lo que va del año se han deportado a 23.045 ciudadanos colombianos. Esta es la cifra más alta en los últimos diez años, según los datos de TRAC Reports.

Esto convierte a Colombia en el quinto país latinoamericano con el mayor número de deportados en 2025. México lidera la lista con 77.925 deportados, seguido de Honduras (53.604), Guatemala (51.886) y Venezuela (26.578).

El incremento en deportaciones de personas latinas durante la administración de Trump responde a una serie de políticas impuestas por el mandatario para “acabar” con la inmigración “ilegal” en su país.

Mediante la “Big, Beautiful Bill” promulgada el 4 de julio, el gobierno de Estados Unidos se ha comprometido a destinar alrededor de US$ 170 mil millones durante los próximos cuatro años para ejecutar los proyectos principales de la agenda migratoria, según la Americas Society Council of the Americas.

Además, según datos del Pew Research Center, los latinos representan aproximadamente el 72 % de los cerca de 11 millones de migrantes indocumentados que se estima residen en Estados Unidos.

Es probable que las deportaciones sigan en aumento, ya que el financiamiento para estos vuelos se incrementará como parte de los US$30 mil millones adicionales que el Congreso aprobó en julio para las operaciones de deportación de ICE.

Le podría interesar: La cumbre con Putin pone a prueba la habilidad negociadora de Trump

👉 ¿Vuelos fantasmas para deportar?

Generalmente, las deportaciones en EE. UU. se realizan en aviones militares; sin embargo, según Caracol Radio, el gobierno de Donald Trump está usando aviones de compañías privadas para poder eliminar el número de matrícula de las aeronaves, lo que imposibilita que las organizaciones y los medios rastreen sus viajes.

Un portavoz de Flightradar24 confirmó para CNN que subcontratistas del gobierno les pidieron ocultar los números de identificación de los vuelos, incluyendo los nacionales que transportan a los detenidos de un centro a otro.

“Los vuelos operados en nombre del gobierno de Estados Unidos a menudo no se identifican a petición del propio gobierno. Como subcontratistas, pedimos que dirijan sus preguntas a ellos”, aseguró un portavoz de Avelo Airlines, una de las compañías que ha operado con tres de sus aviones las deportaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para CNN.

El presidente Trump busca expulsar a un millón de indocumentados de Estados Unidos, por lo que se prevé un aumento sostenido en los vuelos de deportación.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com