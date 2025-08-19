EE. UU. afianza su papel en Ucrania con planes de seguridad y llamados al diálogo

Resume e infórmame rápido

Garantías de seguridad para Ucrania avanzan mientras Trump impulsa negociaciones de paz y evita despliegue militar estadounidense.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla con los medios con una fotografía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Foto: EFE - WILL OLIVER

La Casa Blanca anunció este 19 de agosto que Estados Unidos asumirá un papel clave en la coordinación de garantías de seguridad para Ucrania. Según Washington, tanto Vladímir Putin como Volodímir Zelenski le manifestaron a Donald Trump su disposición a explorar un cese al fuego.

🔑Las claves de lo que va de las posibles negociaciones entre Putin y Zelensky (por si tiene afán)

EE. UU. coordinará garantías de seguridad para Ucrania.

Putin le propuso a Trump una reunión con Zelenski en Moscú.

La OTAN se reunirá para definir próximos pasos.

Suiza dará inmunidad a Putin si asiste a la conferencia de paz.

Trump descarta enviar tropas, pero mantiene otras formas de apoyo.

En una llamada telefónica con Donald Trump, Vladímir Putin sugirió organizar en Moscú una negociación bilateral con Volodímir Zelenski. Más tarde, la Casa Blanca confirmó la disposición de ambos líderes a avanzar hacia un acuerdo de paz.

Autoridades estadounidenses anunciaron que los mandos militares de la OTAN se reunirán el miércoles para definir los próximos pasos. Unas horas antes, Suiza comunicó que otorgará “inmunidad” al presidente ruso, Vladímir Putin, pese a la acusación en su contra por la Corte Penal Internacional, en caso de que participe en una conferencia de paz.

Adicionalmente, el secretario de Estado, Marco Rubio, liderará un grupo de trabajo para elaborar una propuesta de garantías de seguridad para Ucrania, según CNN.

Una fuente cercana a la Casa Blanca adelantó para CNN que en los próximos días se llevarán a cabo varias reuniones enfocadas en debatir las eventuales garantías de seguridad.

Sin embargo, es poco probable que estas medidas involucren acciones militares, ya que Trump negó la posibilidad de un despliegue de tropas estadounidenses en territorio ucraniano.

En este contexto, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, mantendrá este martes en Washington conversaciones con altos cargos militares europeos, con el objetivo de analizar las mejores opciones para un potencial acuerdo de paz en Ucrania, según informó un funcionario de defensa a la AFP.

“Persuadir a Ucrania para negociar ahora sería un grave error. La guerra debe resolverse manteniendo la presión, ya que la diplomacia en estos términos solo fortalecería al Kremlin militarmente”, aseguró Mikhail Khodorkovsky, empresario y opositor político ruso, para el medio estadounidense Politico.

Trump aseguró que “irá al cielo” si se logran negociaciones de paz

El mandatario estadounidense también bromeó esta tarde con que un acuerdo de paz en Ucrania podría aumentar sus chances de ir al cielo.

“Quiero intentar ir al cielo si es posible”, declaró Trump en el programa “Fox & Friends” de la cadena Fox News. “He oído que no voy bien, ¡que estoy en lo más bajo de la jerarquía! Pero si llego a ir al cielo, esta será una de las razones”.

Según la secretaria de prensa de Trump, Karoline Leavitt, “el presidente hablaba en serio” este martes sobre sus comentarios sobre Ucrania.

“Creo que el presidente quiere ir al cielo, como espero que hagamos todos en esta sala”, dijo a los periodistas Leavitt, de 27 años, quien realiza sesiones de oración antes de las ruedas de prensa.

