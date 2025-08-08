ICE detiene al dueño de ‘Trump Burger’ en Houston por violar su estatus migratorio

Agentes de ICE insisten con su compromiso de sancionar a todo aquel que incumpla con las leyes migratorias del país. Foto: AFP - TIMOTHY A. CLARY

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El dueño de la cadena de restaurantes Trump Burger en Texas, de origen libanés, fue arrestado en marzo del 2025 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A pesar de su apoyo y devoción al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Roland Beainy, de 28 años, fue detenido por los oficiales de inmigración por haber extendido el tiempo de permanencia permitido por su visa.

Beainy ingresó a Estados Unidos en 2019, y según su visa, debía abandonar el país el 12 de febrero del 2024, extendiendo su visita más de un año.

“Agentes del ICE lo arrestaron el 16 de mayo de 2025 y se le inició un proceso migratorio. El 13 de junio, un juez de inmigración le concedió la libertad bajo fianza mientras se lleva a cabo el proceso”, aseguró el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado.

“A pesar de afirmaciones falsas al respecto, Roland Mehrez Beainy no cuenta con ningún beneficio migratorio que impidiera su arresto o deportación de Estados Unidos”, añadió el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La DHS aprovechó esta oportunidad para recalcar su tolerancia cero frente al fraude migratorio. Además, aseguraron que, a pesar de que Beany haya solicitado un permiso de residencia, este fue negado, ya que los testimonios de familiares y conocidos revelaron que su matrimonio era una farsa para que este pudiera conseguir los papeles necesarios y quedarse en el país.

Un vocero de ICE habló para la cadena de televión KHOU 11 y aseguró que el compromiso de los agentes de ICE es hacer que “todos los individuos sin importar quienes son ni que restaurante tengan” cumplan con las normas migratorias y no se queden en el pais de manera ilegal.

“Esta persona no tiene tarjeta de residencia permanente (Green Card), tiene antecedentes de matrimonios ilegales y está acusado de agresión”, aseguró el DHS.

Le recomendamos: El Tío Sam y Superman están al servicio de las redadas antimigrantes en EE. UU.

¿Que es Trump Burger?

Trump Burger es una cadena de restaurantes en Texas, con varias sucursales en Houston, dedicada por completo a exaltar la figura del presidente. En sus locales abundan las figuras de cartón de Trump y las banderas con mensajes como: “Trump tenía razón sobre todo y ¡Despierta, América!”.

The owner of “Trump Burger” in Houston is now facing deportation pic.twitter.com/CLhunbVAcn — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) August 8, 2025

Según Telemundo, el restaurante abrió sus puertas en la ciudad de Bellville, Texas, en el 2020 y se extendió rápidamente por Houston. El propietario lo describía como una “experiencia patriótica”.

“Un emprendedor que llegó a Estados Unidos con una visión: servir hamburguesas excelentes con un espíritu excepcional. Inspirado por su amor por la cultura estadounidense y su pasión por la comida de calidad, Roland transformó esa idea en una experiencia gastronómica completa”, asegura Trump Burger en su página web.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com