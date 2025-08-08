Marco Rubio aseguró que EE. UU. podría usar su poder militar contra Maduro

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó que el Cartel de los Soles está “administrado por el dictador Nicolás Maduro". Foto: EFE - YURI GRIPAS / POOL

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, aseguró que la reciente designación del Cartel de los Soles como organización terrorista le permite a su país emplear mecanismos de inteligencia y fuerza militar contra Nicolás Maduro y sus aliados. La decisión marca un giro en la estrategia estadounidense frente al régimen venezolano, ahora considerado no solo una dictadura, sino una amenaza directa a la seguridad nacional.

🔑Rubio contra Maduro (las claves, por si tiene afán)

Estados Unidos declaró al Cartel de los Soles como organización terrorista, lo que abre la puerta al uso de fuerza militar e inteligencia contra el régimen de Maduro.

La decisión marca un cambio en la estrategia de Washington frente a las redes criminales vinculadas al gobierno venezolano, consideradas ahora una amenaza a la seguridad nacional.

Según el secretario Marco Rubio, el cartel no solo trafica drogas, sino que también colabora con grupos terroristas y desestabiliza la región.

¿Qué dijo Rubio sobre Maduro y el Cartel de los Soles?

Durante una entrevista con el programa The World Over, transmitido por EWTN, Rubio explicó que esta nueva categoría cambia por completo el enfoque: “No podemos seguir tratando a estos tipos como simples pandillas locales. Tienen armamento como el de los terroristas o incluso ejércitos. Controlan territorio”.

Añadió que, bajo esta designación, Estados Unidos puede “usar agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa o cualquier otro elemento del poder estadounidense para atacarlos”. Ya no se trata, dijo, de una cuestión de aplicación de la ley, sino de una operación de seguridad nacional.

La decisión se suma a los pronunciamientos de EE. UU. contra organizaciones como el Cartel de Sinaloa y el grupo transnacional Tren de Aragua. Pero esta medida contra el Cartel de los Soles tiene un componente político central: el vínculo directo con Maduro y altos mandos del régimen.

Así, Rubio, una de las voces más duras frente a Maduro, ratifica que esta designación no es simbólica: permite operaciones encubiertas, sanciones más severas y posibles acciones militares. En la práctica, abre la puerta a tratar al régimen venezolano como una entidad comparable a Al Qaeda o al Estado Islámico, al menos en términos legales dentro del aparato de seguridad estadounidense.

El mensaje también funciona como advertencia para actores internacionales que cooperen con Caracas: sus vínculos podrían ser considerados apoyo material a una organización terrorista.

¿Qué es el Cartel de los Soles?

El término comenzó a usarse en los años noventa para describir una red de tráfico de drogas presuntamente dirigida por generales del ejército venezolano —de ahí su nombre, por las insignias doradas o “soles” que portan estos oficiales. Según el gobierno de EE. UU., esta estructura criminal está compuesta por altos mandos militares y figuras del entorno de Maduro, y controla rutas de narcotráfico hacia Europa y Norteamérica.

Además de las drogas, se les acusa de participar en redes de trata de personas, contrabando de oro, tráfico de armas y vínculos con grupos armados extranjeros como Hezbolá, las disidencias de las FARC y el ELN.

Diversas investigaciones judiciales en EE. UU. han señalado durante años la complicidad del aparato estatal venezolano en operaciones de narcotráfico. En 2020, el Departamento de Justicia presentó cargos por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, acusándolos de convertir a Venezuela en un “narcoestado”.

