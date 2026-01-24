ICE detuvo a una niña de dos años y a su padre durante operativo migratorio en Minneapolis

Imagen tomada de la cuenta de X @AlertaMundoNews muestra a una niña de 2 años detenida por agentes de ICE. Foto: Archivo Particular

Agentes de ICE detuvieron este jueves, 22 de enero, a una niña de dos años junto a su padre en Minneapolis, Estados Unidos, en un nuevo caso de captura infantil. El incidente resalta la controversia en torno a las operaciones migratorias en el país.

Elvis Joel TE, identificado en los documentos judiciales, y su hija de dos años fueron arrestados por agentes federales alrededor de la 1:00 p.m., al regresar de la tienda a su hogar.

Esa misma noche, un juez federal ordenó la liberación inmediata de la niña antes de las 9:30 p.m., pero las autoridades los trasladaron a ambos en avión hacia un centro de detención en Texas, según The Guardian.

Una de las abogadas de la familia afirmó a The Guardian que la niña fue liberada el viernes por la noche y entregada a su madre, sin embargo, su padre sigue detenido.

Este incidente ocurrió solo dos días después de que ICE detuviera a Liam Ramos, un niño de cinco años, en un caso que generó indignación internacional y mayor escrutinio sobre la dura política migratoria de la administración de Donald Trump.

Según los relatos de la abogada de la familia y los reportes judiciales, agentes de ICE ingresaron al jardín trasero del hogar del padre y la niña el jueves por la tarde, cuando ambos llegaban a casa, sin presentar orden judicial. Uno de los agentes rompió supuestamente la ventana del vehículo en el que viajaban.

Según Kira Kelley, otra abogada de la familia, la madre aseguró estar junto a la puerta e ingresó a la casa en el momento preciso en que los agentes se aproximaban. Los oficiales se negaron a permitir que el padre entregara a su hija a la madre u otros familiares, quienes esperaban angustiados en el interior de la vivienda.

La niña y su padre fueron trasladados en un vehículo de ICE que carecía de asiento infantil adecuado.

El padre, ecuatoriano con una solicitud de asilo en trámite y sin orden definitiva de deportación según sus abogados, reside en EE. UU. junto a su Hija. La niña, quien llegó al país como recién nacida, ha vivido en Minneapolis desde entonces, destacan los letrados, según The Guardian.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional asegura que Elvis Joel TE es un “inmigrante ilegal” que no cooperó con los agentes al salir de su auto, por lo que uno “se vio obligado” a romper la ventana del vehículo. También afirman que intentaron entregar a la niña a su madre, pero ella supuestamente se negó a recibirla.

