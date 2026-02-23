Explosiva revelación: ICE habría baleado a un estadounidense en Texas hace un año

Trump ha destinado sus recursos a ayudar a las autoridades federales de inmigración a detener a miles de personas indocumentadas en todo el país. Foto: EFE - Angel Colmenares

Un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estaría detrás de la muerte Rubén Ray Martínez, un estadounidense de 23 años baleado en las primeras horas del 15 de marzo de 2025, según documentos obtenidos por la organización no partidista American Oversight. La noticia llega mientras el país intenta reponerse de las protestas por el asesinato de otros dos estadounidenses en Minnesota, también a manos de agentes de ICE, este año.

Según los documentos revelados, obtenidos tras una demanda de American Oversight, Martínez fue detenido por agentes de ICE, quienes al ver que no siguió sus instrucciones rodearon inmediatamente su auto.

Martínez, al verse encarado, aceleró su vehículo y presuntamente atropelló a un agente, quien terminó sobre el automóvil. Un compañero de este disparó una ráfaga indeterminada de balas por la ventanilla del conductor, causando la muerte del ciudadano.

“El vehículo se detuvo y tanto el conductor como el pasajero fueron asegurados de inmediato”, indica el informe.

Aunque los medios locales reportaron el caso, hasta ahora no se sabía con certeza si había agentes federales de inmigración involucrados en la escena, pues el gobierno no hizo pública la información de este suceso.

“Desde la muerte de Rubén hace un año, solo hemos deseado justicia para él y hemos luchado contra el silencio que rodea su asesinato”, declaró su madre, Rachel Reyes, en un comunicado.

Martínez nunca había tenido problema con la policía, según su familia. Aunque fue trasladado a un hospital cercano en Brownsville, Texas, los médicos no pudieron salvar su vida. El agente atropellado, por otro lado, fue hospitalizado por una “lesión de rodilla” y posteriormente fue dado de alta.

“Ahora, el país está en crisis y, de forma terrible y desgarradora, otras familias están sufriendo lo mismo que nosotros. Espero que la atención que se está despertando ahora sobre la muerte de Rubén contribuya a que se le haga justicia y se obtengan las respuestas que no hemos tenido”, agregó.

La nueva información convertiría el de Martínez en el primer caso registrado de un ciudadano estadounidense asesinado durante la ejecución de la nueva política migratoria de Donald Trump, en lugar de la de Renee Nicole Good, baleada por ICE en Minnesota.

En Texas, la revelación promete causar un gran debate político. Mientras la oficina del gobernador, Greg Abbott, se niega a hacer comentarios sobre el caso y dirige todas las preguntas al Departamento de Seguridad Nacional, representantes estatales, como Gina Hinojosa, de Austin, y la alcaldesa de San Antonio, Gina Ortiz Jones, han elevado fuertes críticas al despliegue de ICE en el estado y a la respuesta de las autoridades.

“En circunstancias normales, pediría a los departamentos correspondientes que investigaran este asunto. Sin embargo, no estamos en circunstancias normales, y no está claro si las investigaciones dirigidas por los departamentos se ejecutarían de forma justa, como lo demuestra la demora en obtener respuestas en este momento”, señaló Ortiz Jones.

Por otro lado, el representante a la Cámara, Joaquín Castro, resaltó que la investigación sobre el caso debe incluir una explicación de por qué hubo encubrimiento sobre el episodio durante ocho meses.

“Lo que le dicen al público es muy diferente a lo que hacen a puerta cerrada. La única razón por la que podemos establecer estas conexiones y cuestionar realmente las declaraciones públicas que hacen para engañar al público es porque podemos acceder a estos documentos”, dijo la directora ejecutiva de American Oversight, Chioma Chukwu, al diario The Texas Tribune.

