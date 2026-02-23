Revolcón en el gabinete de Delcy Rodríguez: sale Camila Fabri, esposa de Saab

Camilla Fabri Saab durante una rueda de prensa en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ejecutó este lunes una nueva reestructuración en su gabinete que vuelve a desplazar a figuras clave del antiguo círculo de poder de Nicolás Maduro.

El caso más importante es el de Camilla Fabri de Saab, esposa del empresario Alex Saab, quien se desempeñaba como viceministra para Comunicación Internacional, fue removida de su cargo, que ahora ocupará Rander Peña, quien se desempeñaba como secretario ejecutivo del ALBA-TCP.

La remoción de Fabri ocurre en un contexto de máxima tensión, marcado por la captura de Maduro el pasado 3 de enero y los insistentes rumores sobre una posible nueva detención de Alex Saab por parte de autoridades estadounidenses, que no han sido confirmados por el oficialismo.

Según fuentes del Ejecutivo interino, la prioridad actual es redefinir los equipos encargados de la interlocución con gobiernos extranjeros y organismos multilaterales, apartando a personajes asociados a las redes de influencia construidas durante el mandato de Maduro.

El fin de la era Saab en el despacho internacional

Camilla Fabri había mantenido un perfil alto hasta hace apenas unos días, liderando programas de atención a migrantes y actos oficiales en el Aeropuerto de Maiquetía. Sin embargo, su salida parece sentenciar el desplazamiento definitivo del entorno de su esposo de la estructura estatal.

Su remoción se suma a la previa salida del propio Alex Saab del Ministerio de Industrias y Producción Nacional el pasado 20 de enero.

Además, en un movimiento inesperado que busca proyectar una imagen de unidad nacional, Rodríguez también designó a Oliver Blanco como nuevo viceministro para Europa y América del Norte.

Blanco, internacionalista egresado de la UCV y antiguo asistente de Henry Ramos Allup durante su presidencia en la Asamblea Nacional (la de 2016), representa una incorporación de perfil opositor al nuevo esquema de gobierno.

Sobre su designación, Rodríguez destacó que Venezuela se servirá de su “profesionalismo”, subrayando que los jóvenes tienen un espacio relevante en esta etapa.

“No milito en el partido de gobierno. Valoro esta decisión como una señal de apertura a distintas visiones al servicio del país, lo que refleja una vocación de unidad nacional donde la construcción de confianza es central”, dijo por su parte Blanco.

Con estos movimientos, el régimen de transición busca establecer nuevos puentes con la comunidad internacional, intentando dejar atrás la sombra de las sanciones y los vínculos con el antiguo núcleo político de Maduro.

