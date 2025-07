ICE recluta “soldados” para redadas contra migrantes en EE. UU.

El ICE necesita nuevos reclutas para cumplir el objetivo de las deportaciones que plantea la administración Trump. Foto: EFE - @Sec_Noem

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Donald Trump busca contratar 10.000 nuevos agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y ha ofrecido múltiples beneficios económicos para incentivar a exoficiales a unirse a las redadas migratorias.

La propuesta ha generado preocupación en más de la mitad de los estadounidenses (54 %), especialmente porque se han recortado fondos de áreas como salud y educación para financiar esta expansión.

🔑 Nuevos agentes del ICE (claves por si tiene afán)

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) busca investigadores y agentes de deportación para el ICE, con prioridad para exfuncionarios federales.

El 54 % de la población estadounidense rechaza la medida, según encuestas.

El objetivo es reforzar la capacidad de deportación del ICE, que según el gobierno no da abasto para enfrentar el flujo migratorio.

La contratación masiva refleja un cambio de prioridades en el gasto público y la política de seguridad nacional.

Vea también: Habla el jefe de ICE: revela que usarán Medicaid para rastrear migrantes

👉 ¿Por qué importa esta nueva ola de reclutamiento?

Esta medida representa una transformación profunda en las prioridades del gobierno federal en materia de seguridad y gasto público.

Respaldada por una millonaria inversión fiscal, la iniciativa busca ampliar la capacidad del ICE para deportar a más de un millón de personas indocumentadas al año. Sin embargo, expertos advierten que esta política, sumada a los incentivos ofrecidos, podría vulnerar los derechos de los migrantes.

📌 ¿Qué se sabe sobre el reclutamiento?

El DHS publicó un afiche al estilo del famoso cartel del Tío Sam usado durante las guerras mundiales, con un nuevo mensaje: “Regresa a la Misión” que está dirigido a exoficiales del DHS que se habían retirado.

“Usted sirvió a Estados Unidos de América con distinción y honor. Ahora, su país le convoca a servir una vez más. Debido a las desastrosas políticas migratorias de la administración anterior, los hombres y mujeres del ICE enfrentan ahora desafíos sin precedentes. Su experiencia y compromiso inquebrantables son cruciales para proteger a nuestras comunidades y hacer cumplir nuestras leyes”, asegura.

Esta iniciativa se acompaña de una ley fiscal ya aprobada por la administración Trump, que destina US$30.000 millones para personal adicional del ICE y US$45.000 millones para centros de detención de migrantes.

Además de agentes de deportación, el DHS busca investigadores para el ICE, con salarios de entre US$105.383 y us$171.268 anuales. Estos cargos están dirigidos a exfuncionarios federales, incluso si fueron despedidos de otras agencias.

El proceso de aplicación para estos cargos empezó el 17 de julio e irá hasta 18 de agosto. A partir del 21 de julio, el DHS también inició el reclutamiento de fiscales generales en Washington D. C. y varios estados.

Le puede interesar: Fiscal de Florida anima a reportar a exparejas indocumentadas en Estados Unidos

💬 Se disparan las críticas

Tras la aprobación de la ley, Azadeh Erfani, directora de políticas del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, declaró que “el Congreso y la Administración destinarán cientos de miles de millones de dólares a encarcelar, vigilar y criminalizar a familias negras, latinas e indígenas que buscan protección en Estados Unidos. Al igual que otros capítulos atroces de la historia de este país, el daño se sentirá durante muchos años”.

Su crítica coincide con un punto polémico del anuncio oficial del ICE: los agentes pueden usar fuerza letal “cuando sea necesario, de acuerdo con la ley y la política de la agencia”. Los sueldos ofrecidos van desde US$88.621 hasta US$144.031, según el DHS.

Una encuesta de NPR–PBS News–Marist College realizada en junio reveló que el 54 % de los estadounidenses considera que el ICE ha “ido demasiado lejos”. Otra, de CNN, mostró que el 53 % está en desacuerdo con el presupuesto propuesto por Trump para la agencia.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com