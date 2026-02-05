Incertidumbre: se cae la nominación de Daniel Newlin como embajador de EE. UU. en Colombia

Daniel J. Newlin era el nominado de Donald Trump para el cargo de embajador en Colombia. Foto: Archivo Particular

La nominación de Daniel J. Newlin como embajador de Estados Unidos en Colombia ha colapsado oficialmente, según reportó Juan Camilo Merlano, periodista de Noticias Caracol.

El Senado estadounidense devolvió la designación al presidente Donald Trump luego de que el empresario y exdetective no entregara a tiempo la documentación requerida por el Comité de Relaciones Exteriores en Capitol Hill. Con este revés, la embajada en Bogotá, que suma más de dos años en interinidad, sigue bajo el mando del encargado de negocios, John McNamara.

El trasfondo del rechazo

Aunque la caída se explica formalmente por un error en los trámites y términos legislativos, la figura de Newlin arrastraba polémicas que dificultaban su confirmación.

Y es que Newlin, un leal aliado de Trump que donó USD 100.000 para la ceremonia de inauguración presidencial, representaba un conflicto de intereses andante para el Departamento de Estado.

El “visionario empresarial”, como lo llamó Trump, es además el representante legal de la firma Dan Newlin Injury Attorney SAS en Medellín. Esta actividad comercial activa en territorio colombiano choca frontalmente con el Artículo 42 de la Convención de Viena, que prohíbe a los diplomáticos ejercer negocios en provecho propio en el país donde sirven.

Una embajada que no sale del limbo

La salida de escena de Newlin prolonga una crisis diplomática inusual. Tras el rechazo previo del Senado a Elizabeth Maines, nominada por Joe Biden, y la larga interinidad de Francisco Palmieri, se suma que McNamara saldrá pronto del cargo, pues finaliza su misión el 13 de febrero.

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá quedará así bajo el liderazgo de Jarahn Hillsman. A diferencia de los perfiles empresariales o políticos que han sonado recientemente, Hillsman es un diplomático de carrera con un perfil técnico muy sólido en la región.

Hillsman es un miembro de carrera del Servicio Exterior Superior de los Estados Unidos con más de 20 años de trayectoria. Se ha desempeñado como ministro consejero, el segundo cargo más importante en la embajada, desde mediados de 2025, y es el actual jefe adjunto de la misión.

Trump ahora debe decidir si nomina a un diplomático de carrera o si insiste en un perfil político, siempre y cuando este último esté dispuesto a liquidar sus intereses comerciales en Colombia antes de pisar el Capitolio. Por ahora, la relación estratégica más importante de Washington en la región seguirá sin un embajador en propiedad.

