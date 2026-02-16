Investigación del secuestro de Nancy Guthrie enfrenta grandes desafíos para las autoridades

Un memorial frente a la casa de Nancy Guthrie en Tucson marca la tercera semana de su búsqueda tras desaparecer el 1 de febrero. Foto: Getty Images via AFP - BRANDON BELL

Nancy Guthrie, una mujer de 84 años, lleva desaparecida 16 días. Sus hijos, incluida la famosa presentadora de televisión estadounidense Savannah Guthrie, no han recibido noticias ni llamadas de rescate, aunque la principal sospecha es un secuestro.

En la madrugada del 1 de febrero, Nancy Guthrie fue extraída de su hogar en Tucson, Arizona, por un hombre enmascarado con pasamontañas y armado, según las cámaras de seguridad reveladas por el FBI. Las autoridades investigan un secuestro deliberado, no una simple desaparición.

Sin embargo, la investigación ha enfrentado múltiples desafíos y obstáculos que impiden localizar a la mujer, determinar sus condiciones o esclarecer el motivo del crimen. Este caso ha conmocionado a la comunidad estadounidense, acaparando titulares en grandes medios por el misterio que lo envuelve.

Los grandes desafíos de la investigación

El analista jefe de Cumplimiento de la Ley e Inteligencia de CNN, John Miller, identificó tres grandes desafíos en la investigación: primero, determinar el estado de la víctima; segundo, manejar una cantidad abrumadora de pistas; y tercero, lidiar con la alta exposición mediática del caso en EE. UU.

Existe gran preocupación por la salud de Nancy Guthrie, quien porta un marcapasos y necesita medicación diaria. No hay evidencia de que haya recibido su tratamiento en las últimas dos semanas, pues sus fármacos quedaron en su casa tras ser aparentemente extraída por la fuerza.

Miller afirmó a CNN que, hasta el momento, no ha habido prueba de vida por parte de los secuestradores ni contacto con la familia para exigir recompensa, lo que complica aún más la búsqueda

Las autoridades afirman que existe una gran cantidad de pistas en el caso de Nancy Guthrie, lo cual es positivo, pero también un obstáculo, ya que revisarlas y analizarlas consume mucho tiempo y ralentiza la investigación.

“Uno de los riesgos en una investigación como esta es que gran parte debe hacerse tras bambalinas, (y) es importante que ciertos detalles no se filtren. Y bajo este tipo de atención, eso puede volverse muy difícil”, dijo Miller a CNN, refiriéndose a la atención mediática del caso.

Principales pistas

Pistas clave del caso Nancy Guthrie reveladas por FBI y autoridades locales:

Video de seguridad: Cámaras Nest en la entrada captaron a un hombre con pasamontañas, una pistola enfundada y una mochila, ingresando a la vivienda hacia la 1:47 a. m. del 1 de febrero. El dispositivo se desconectó poco después.

Guante con ADN: Un guante hallado a 3 km de la casa coincide con el que habría usado el sospechoso. Las autoridades analizan el ADN para confirmar su identidad.

Datos del marcapasos: El dispositivo perdió conexión con su teléfono a las 2:28 a. m. del 1 de febrero, lo que ayuda a confirmar la línea de tiempo del presunto secuestro.

Más de 30.000 pistas: El FBI y la oficina del sheriff de Pima han recibido y procesado miles de llamadas y reportes ciudadanos, en un operativo que involucra a cientos de agentes.

Escena del crimen: La evidencia forense encontrada en la vivienda, incluida posible sangre, llevó a las autoridades a tratar el caso como un secuestro forzado. Hasta ahora no hay prueba de vida ni solicitud de rescate.

